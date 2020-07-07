Волгоградская областная дума приняла еще два закона, чтобы поддержать малый и средний бизнес. Налоговые послабления предусмотрены для организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся пассажирскими автоперевозками, и арендодателей недвижимости.

Так, от уплаты транспортного налога за 2020 год освобождены транспортные компании, работающие на муниципальных, межмуниципальных и межрегиональных маршрутах. Льготой смогут воспользоваться около 140 предприятий и бизнесменов.

В соответствии с региональным законодательством юрлица должны в течение года сделать три авансовых платежа: 25 апреля, 25 июля и 25 октября. Окончательную сумму налога за этот год нужно перечислить до марта 2021 года. ИП предстоит до начала зимы расплатиться за предыдущий год.

- Перевозчики будут освобождены от уплаты налога за 2020 год. Выпадающие доходы областного бюджета составят в 2020 году 7,4 миллиона рублей, в 2021 году - 1,6 миллиона рублей, - отметил председатель регионального комитета финансов Александр Дорждеев.

Поддерживать будут и собственников недвижимости, предоставивших отсрочку арендной платы тем съемщикам, которые работают в наиболее пострадавших от распространения вируса сферах. Например, в торгово-развлекательных центрах были закрыты розничные магазины, кафе и кинотеатры, владельцы которых арендовали помещения.

Согласно закону, рассчитывать на преференцию могут те, у кого за первый квартал доходы от сдачи в аренду площадей составляли не менее 70 процентов от общих поступлений. По закону они также должны были сделать авансовые платежи: 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Правда, в апреле правительство России продлило сроки уплаты за первый и второй кварталы до 30 октября и 30 декабря соответственно.

Благодаря новому областному закону ТРЦ освобождают от уплаты авансов за шесть и девять месяцев 2020 года. В регионе насчитывается 159 организаций, для которых актуальна эта поправка. Освобождение от авансов за полугодие и девять месяцев прямого урона доходной части бюджета не наносит, а лишь смещает поступление денег на следующий год. Речь идет о 165 миллионах рублей.

- Наша круглосуточная "горячая линия" до сих пор работает. За два месяца поступило столько обращений, сколько в прошлом году было за восемь месяцев, - 300 устных и 100 письменных. Требуются усилия и время на их обработку, - говорит уполномоченный по правам предпринимателей Волгоградской области Ольга Устинова. - Каждое новое постановление губернатора вызывало вопросы. Предприниматели хотели знать, на каких условиях будут открывать свои заведения. Ведь самые жесткие штрафные санкции налагаются на бизнес.

Отмечу, что оказывается реальная помощь при кредитовании. Выгоды давать деньги под ноль процентов банкам не было, но ссуды выделены. Все, кто имел право, их получили. И это большие суммы. Предприниматели уже не так волнуются из-за аренды. Правда, здесь мы не вмешиваемся в споры хозяйствующих субъектов. В целом бизнес оценил снижение налоговой нагрузки.