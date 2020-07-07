В Севастополе банки реструктурировали кредиты частных лиц и малого бизнеса на сумму более четырех миллиардов рублей. Свыше 2,5 тысячи горожан обратились с просьбой о кредитных каникулах из-за последствий пандемии коронавируса. 1,8 тысячи просьб были удовлетворены.

Согласно федеральному закону N 106-ФЗ от 03.04.2020, физлица и индивидуальные предприниматели, пострадавшие в период борьбы с коронавирусом, могут потребовать у кредитора уменьшить сумму или отложить платежи на срок до шести месяцев. Этим правом можно воспользоваться до 30 сентября 2020 года. Главное условие: доходы должны снизиться на 30 и более процентов по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году. Ограничен и максимальный размер кредитов. Потребительские займы, предоставляемые физическим лицам, - 250 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям - 300 тысяч рублей. Для автокредитов установлен лимит в 600 тысяч рублей, а для ипотечных - 1,5 миллиона рублей.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе отделения Южного ГУ Банка России, физлица и предприниматели Севастополя направили в банки более 2000 обращений с просьбой о реструктуризации и предоставлении кредитных каникул. Около 70 процентов заявок было одобрено. Фактически реструктурировано около 1400 кредитов на 4,3 миллиарда рублей.

В частности, банки одобрили изменение условий 427 потребительских кредитов (поступило 726 заявок), из 660 заявок в связи с задолженностью по кредитным картам одобрено более 500. За реструктуризацией автокредитов горожане обращались более 90 раз, в 50 случаях получили отказы. Число обращений по ипотечным займам составило 1,6 процента от общего количества заявок. Из 34 заявок одобрено 24.

Как отметили в отделении Центробанка РФ, в предоставлении отсрочки было отказано 538 заявителям из числа физлиц и представителей бизнеса.

"Основная причина отказа - превышение установленного правительством РФ максимального размера кредита; бизнесмены получали отказ из-за того, что сфера их деятельности не входит в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики", - сообщили в пресс-службе.

Представители малого и среднего бизнеса Севастополя обращались в банки за реструктуризацией 555 раз. Одобрено более 400 заявок, общая сумма кредитов составила 4 миллиарда рублей. В 100 случаях бизнесмены получили отказ, остальные обращения находятся на рассмотрении.

Чаще всего предприниматели обращались с просьбой о кредитных каникулах (465 заявок). Одобрено 354 заявки, сумма кредитов - 1,5 миллиарда рублей.

Кроме того, субъекты малого и среднего бизнеса Севастополя получили в банках льготные кредиты на общую сумму более 0,5 миллиарда рублей, чтобы выплатить зарплату сотрудникам. Всего по программе "Кредиты на зарплату под 0 процентов" в городе одобрено 250 заявок.

Соответствующее постановление правительства РФ от 02.04.2020 N 422 было принято для оказания помощи предприятиям, работающим в какой-либо из наиболее пострадавших отраслей. Чтобы получить беспроцентный кредит, необходимо сохранить в штате 90 процентов сотрудников. Кредит выдается из расчета один МРОТ в месяц на работника плюс страховые выплаты. Оформить его можно до 1 октября 2020 года, а нулевая ставка будет действовать до 30 ноября 2020 года.

Еще одна возможность расплатиться с работниками и возобновить деятельность после вынужденного простоя - кредит под 2 процента годовых. Его в Севастополе уже получили 138 малых и средних предприятий (общая сумма - 35 миллионов рублей). Одобрено еще 354 заявки на 380 миллионов рублей. При выполнении условий долг и проценты по этому кредиту будут полностью списаны за счет федерального бюджета. Кредит выдается в размере одного МРОТа на сотрудника.

- Кредит будет списан целиком, если к 1 марта 2021 года останется не менее 90 процентов штата по состоянию на 1 июня 2020 года, - сообщил управляющий отделением в Севастополе Центробанка России Михаил Бежан. - Кредит спишут наполовину, если численность работников по итогам каждого месяца в период наблюдения не будет опускаться ниже 80 процентов.