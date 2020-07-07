Бывший схиигумен Сергий оштрафован за распространение фейков

Гражданский суд на Урале присудил 7 июля схимонаху Сергию (Романову) 90 тысяч рублей штрафа за распространение недостоверной информации под видом достоверной.

Нашумевшее дело бывшего схиигумена Средне-Уральского монастыря Сергия (Романова) призвавшего паству не подчиняться церковным властям и продолжать ходить в храмы, несмотря на карантин, объявившего эпидемию коронавируса "мифом", а также предупреждавшего в распространенных в интернете видеозаписях о создании "электронного лагеря сатаны" и угрозе чипирования, якобы чреватого смертью для большинства чипированных, рассматривал гражданский суд в Верхнепышминском районе Свердловской области.

Он признал схимонаха Сергия виновным в совершении административного правонарушения по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ ("Распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности <...>") и назначил ему 90 тысяч рублей административного штрафа за распространение недостоверной информации под видом достоверных сообщений.

Гражданский суд проходил три дня спустя после церковного епархиального суда, признавшего бывшего схиигумена нарушителем монашеских обетов и священнической присяги и лишившего его священнического сана. Схиигуменом он перестал быть, но членом Церкви и схимонахом остался.

Схимонах Сергий участия ни в церковном, ни в гражданском суде не принимал. В гражданском суде его интересы защищала адвокат, просившая прекратить дело в связи с отсутствием доказательств. Она также сообщила, что защита будет обжаловать штраф.

Несмотря на то, что отголоски споров вокруг схимонаха Сергия долетают до Москвы с целью выдать смесь заблуждений, страхов и недостаточной образованности за страдание за истину, судьба его по существу, похоже, будет решаться "на месте". В решениях тех, кто рассматривает дело бывшего схиигумена, что называется, "по месту жительства", пока видно желание не столько карать, сколько увещевать и обращаться к его и общему благоразумию.