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07.07.2020 17:43
Рубрика: Общество

Бывший схиигумен Сергий оштрафован за распространение фейков

Текст: Елена Яковлева

Гражданский суд на Урале присудил 7 июля схимонаху Сергию (Романову) 90 тысяч рублей штрафа за распространение недостоверной информации под видом достоверной.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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Нашумевшее дело бывшего схиигумена Средне-Уральского монастыря Сергия (Романова) призвавшего паству не подчиняться церковным властям и продолжать ходить в храмы, несмотря на карантин, объявившего эпидемию коронавируса "мифом", а также предупреждавшего в распространенных в интернете видеозаписях о создании "электронного лагеря сатаны" и угрозе чипирования, якобы чреватого смертью для большинства чипированных, рассматривал гражданский суд в Верхнепышминском районе Свердловской области.

Он признал схимонаха Сергия виновным в совершении административного правонарушения по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ ("Распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности <...>") и назначил ему 90 тысяч рублей административного штрафа за распространение недостоверной информации под видом достоверных сообщений.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
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Гражданский суд проходил три дня спустя после церковного епархиального суда, признавшего бывшего схиигумена нарушителем монашеских обетов и священнической присяги и лишившего его священнического сана. Схиигуменом он перестал быть, но членом Церкви и схимонахом остался.

Схимонах Сергий участия ни в церковном, ни в гражданском суде не принимал. В гражданском суде его интересы защищала адвокат, просившая прекратить дело в связи с отсутствием доказательств. Она также сообщила, что защита будет обжаловать штраф.

Несмотря на то, что отголоски споров вокруг схимонаха Сергия долетают до Москвы с целью выдать смесь заблуждений, страхов и недостаточной образованности за страдание за истину, судьба его по существу, похоже, будет решаться "на месте". В решениях тех, кто рассматривает дело бывшего схиигумена, что называется, "по месту жительства", пока видно желание не столько карать, сколько увещевать и обращаться к его и общему благоразумию.

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