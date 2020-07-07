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07.07.2020 13:29
Рубрика: Экономика

На Урале предложили упорядочить утилизацию масок и перчаток

Текст: Анна Шиллер
Рассуждая об экологической безопасности, мы чаще всего говорим о промышленных предприятиях, минуя бытовые проблемы. Например, отсутствие элементарных контейнеров для медицинских отходов. На круглом столе "Промышленная экология и развитие регионов", которую ежегодно организует некоммерческая организация УралРОСПРОМЭКО, эксперты обсудили, какие инициативы сейчас выводят на законодательный уровень.

Этот вопрос особенно актуален сегодня, когда нужно каждые три часа менять маски и перчатки. Представляют ли средства индивидуальной защиты опасность после использования даже здоровым человеком? Работники промышленного сектора и научных институтов в этом не сомневаются, так как любые медицинские отходы несут потенциальный вред. Но выбрасывать их, кроме уличных урн и оборудованных контейнеров, пока некуда.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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- Мы совместно с другой компанией разработали контейнер для такого рода отходов, в котором они проходят дезинфекцию. На днях направили Роспотребнадзору предложение по его повсеместной установке и создании нормативно-правовых актов в этой области, так как и жители, и промышленники могут пострадать из-за необработанных медицинских расходников, - рассказал Михаил Князев, советник гендиректора корпорации "Росхимзащита".

Кстати, по словам соорганизатора конгресса "Промышленная экология регионов" Юлии Корнеевой, проекты о сборе специфических отходов в уральском регионе рассматривали еще четыре года назад. Завести организованные места для их утилизации помимо публичного пространства нужно, прежде всего, на промпредприятиях, где работают тысячи людей.

- Если рынок утилизации коммунальных отходов устоялся, то биологических - остался хаотичным. Мы неоднократно поднимали вопрос, что по аналогии с системой региональных операторов нужно создать оператора по обращению с биологическими отходами. Ведь на складах ТКО встречаются медицинские материалы, хоть это и запрещено: просроченные лекарства, ртутные градусники, - заявляет Владимир Олискевич, директор НИИ органической и неорганической химии и биотехнологий.

Эксперты отмечают, что нормы и требования по обращению с разными классами отходов порядком устарели. Чтобы обезвредить биологически опасные вещества, иногда не хватает элементарной системы газоочистки, новых технологий. Причины этому разные: недостаток бюджета организаций или, скажем, погоня за прибылью. Хотя внедрение новаций, по итогу, оказывается дешевле, чем применение отживших способов переработки.

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