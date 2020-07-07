На Урале разработали "спортпит" для рыбы, птицы и коров

Уральские ученые научились производить высокопродуктивные корма на основе отходов сельхозкультур и птицеводства: микроорганизмы перерабатывают их в обогащенный белком и пробиотиками рацион. На выходе получается недорогое и эффективное "спортивное питание" для рыбы, птицы и крупного рогатого скота, рассказали в пресс-службе УрФУ.

Как пояснил директор НПЦ "Уралбиосинтез" Дмитрий Савиных, сырьем служат перо и внутренности птицы. Усвояемость получаемых в результате переработки кормов доходит до 80 процентов против традиционных тридцати, если речь идет о животных белках.

"Получается практически замкнутый цикл, безотходное производство. А с помощью микроорганизмов решается проблема нехватки животного белка в рационе сельскохозяйственных животных, птицы и в аквакультуре. При этом нормальный рацион обеспечивается втрое меньшим объемом животного белка", - рассказал эксперт.

То есть для быстрого набора веса животным нужен небольшой объем пищи. Важна и экономическая составляющая методики: она не подразумевает строительства заводов. Нужно лишь, уточняет замдиректора центра по работе с предприятиями УрФУ Александр Черепанов, разработать и вывести микроорганизмы под каждый вид отходов. Этим как раз и озадачены сейчас ученые.

Заинтересованность в разработке высказало руководство одной из крупных свердловских птицефабрик, в активе которого - поголовье из четырех миллионов птиц. "Каждый дополнительный грамм мяса в совокупности дает ежегодно десятки тонн прироста и миллионы рублей выручки", - отметили на предприятии.