На уральском прииске нашли коллекционные изумруды общей массой 4,8 кг

Четыре коллекционных изумруда общей массой 4,8 килограмма добыли на Мариинском прииске в Свердловской области.

"Это первая массовая находка камней такого качества за последние 20 лет, - отмечают в госкорпорации Ростех, которой принадлежит рудник. - Стоимость самородков может достигать 40 тысяч долларов".

Изумруды обнаружили на ленте конвейера во время сортировки породы. Сейчас находку передали в Гохран России для обозначения ценности. Затем уже будет принято решение об их реализации. Поскольку такие изумруды ценятся выше, чем мелкие, велика вероятность, что продать их удастся очень быстро.

Вес самородков колеблется от одного до полутора килограммов, а цена - от семи до 11 тысяч долларов. Камни имеют правильную форму, темно-зеленый цвет и хороший сорт.

"За первую половину года на Малышевском месторождении обнаружили уже шесть крупных изумрудов - это больше, чем за весь 2019 год и вдвое выше показателей за 2018 год", - говорит гендиректор "РТ-Капитал" Кирилл Федоров.

По его словам, такая удача - результат технологии дробления руды, на которую предприятие перешло в рамках новой стратегии развития.

"Мы изменили настройки фракционного оборудования, что позволило увеличить размер камней с сохранением их природной формы в готовом сырье", - пояснил топ-менеджер госкорпорации.