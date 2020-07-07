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07.07.2020 11:42
Рубрика: Общество

Свердловским больницам передали 28 реанимобилей

Текст: Ольга Штейн
Фото: Татьяна Андреева

Сегодня ключи от "скорых" вручили главврачам медучреждений Среднего Урала. Машины были приобретены за счет федерального бюджета в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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20 реанимобилей выполнены на базе автомобилей Ford Transit, восемь - на базе ГАЗелей. Все оснащены необходимым для реанимации оборудованием: портативными аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами-мониторами, электрокардиографами, ингаляторами, портативными пульсоксиметрами, а также средствами связи ГЛОНАСС и GPS.

Дюжину реанимобилей передали станции "скорой помощи" в Екатеринбурге, восемь - Свердловскому центру медицины катастроф. По одной машине уедут в города области: Нижний Тагил, Серов, Полевской, Первоуральск, Верхнюю Пышму, Березовский, Красноуфимск и Каменск-Уральский.

- Эти 12 реанимобилей пойдут на обновление тех бригад, которые сейчас существуют, - рассказал "РГ" главврач екатеринбургской станции "Скорой помощи" Игорь Пушкарев. - У нас есть машины, которые старше пяти лет, мы обязаны их заменить - старые пойдут в простые бригады общего профиля.

На линии новые "скорые" выйдут через несколько дней, когда транспортные средства поставят на учет в ГИБДД.

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