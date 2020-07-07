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07.07.2020 11:54
Рубрика: Культура

"Урал Опера Балет" откроет российской публике оперу "Любовь издалека"

Текст: Валерий Кузнецов
Фото: Валерий Кичин/ РГ Фото: Валерий Кичин/ РГ
Фото: Валерий Кичин/ РГ

Театры понемногу "оттаивают" после затянувшегося антракта. В начале июля приступает к репетициям театр "Урал Опера Балет", который свой 109-й сезон надеется открыть осенью, а первую полноценную премьеру, балет "Конек-Горбунок" в постановке Славы Самодурова, показать в 2021 году.

Фото: скриншот youtube.com
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А пока сложные условия работы зрелищных учреждений диктуют поиски новых форм обращения к публике. Не имея возможности показывать полноценные оперные спектакли, театр запускает серию громких премьер в концертном или полу-концертном исполнении. Это оперы со сравнительно небольшим составом солистов. Среди них "Севильский цирюльник" Россини - оперный шлягер, который в екатеринбургском театре ставился двенадцать раз, в нем здесь блистали Сергей Лемешев, Григорий Пирогов, Ян Вутирас, Татьяна Бобровицкая, Юрий Гуляев, Борис Штоколов… Новая версия пойдет на итальянском языке с русскими титрами.

Вторым шлягером станет "Лючия ди Ламмермур" Доницетти - эта опера, как ни удивительно, пойдет на сцене уральского Большого впервые. А третья премьера знаменательна тем, что Урал Опера вновь открывает российской публике новое для нас название: написанную в 2000 году оперу финского композитора Кайя Саариахо "Любовь издалека" с сюжетом из XII века: трубадур из Прованса в поисках возвышенной любви совершает опасное путешествие на Ближний Восток. Впервые исполненная на Зальцбургском фестивале в постановке Питера Селларса с Кентом Наганой за пультом, опера впервые придет на российскую сцену.

Музыкальный руководитель нового цикла - главный дирижер театра "Урал Опера Балет" Константин Чудовский.

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