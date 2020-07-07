Увидеть Уральскую Сахару и золото для дураков

Подобного Уралу места в мире больше нет. Это уникальная геолого-минералогическая провинция. Здесь нашли первое российское золото и месторождение платины, алмазы и изумруды, александриты и демантоиды. Более благодатной почвы для развития минералогического туризма не найти.

Направление это пока, к сожалению, не особо развито. Мы решили не ждать, когда туриндустрия его освоит, и вместе с Уральским геологическим музеем Уральского государственного горного университета отметили на карте Свердловской области места, где можно своими глазами увидеть изобилие уральских недр.

Изумруды и александриты

Единственное в России изумрудно-бериллиевое месторождение в поселке Малышева известно с середины XIX века. Именно здесь в прошлом году нашли самый большой за последние тридцать лет изумруд - кристалл весом почти 1,6 килограмма.

После окончания карантина по коронавирусу, побывать на месторождении сможет любой: для туристов организуют экскурсии, показывают изумрудные штуфы, берилловые друзы, фенакиты и десятки других минералов. Гостей возят на смотровую площадку на окраине карьера шахты и дают почувствовать себя старателем начала прошлого века - разрешают перемывать руду и искать самоцветы - бериллы, изумруды и александриты. Правда, забрать с собой находки не дают: кристаллы - собственность предприятия.

Золото: для дураков и умных

На окраине Екатеринбурга, в поселке Медный, за забором последних коттеджей есть небольшой карьер, где в XVIII-XIX веках добывали медные и железные руды - Шиловское медно-скарновое месторождение.

Это одно из самых первых уральских месторождений, его открыли за 20 лет до основания города. Здесь можно найти корочки малахита и ярко-синего азурита, граната андрадита, фисташково-зеленого полупрозрачного эпидота и много чего еще. Например, породы с вкраплениями халькопирита, которые называют "золотом для дураков" - неопытные золотоискатели часто путали его с драгоценным металлом.

За настоящим золотом нужно ехать в Березовский. Именно там 275 лет назад обнаружили первое российское месторождение драгметалла. В местном музее золота можно узнать не только историю золотодобычи, но и побывать на учебной шахте.

И, конечно, нельзя обойти стороной Березовские пески или Уральскую Сахару - техногенную "пустыню", хвостохранилище Березовского золотодобывающего рудника. Творческая молодежь давно облюбовала это место для фотосессий. Мельчайший песок, в котором, говорят, есть крупицы золота, и озеро сине-зеленого цвета посередине. В воде высокое содержание меди, поэтому купаться в ней не стоит.

Платиновые места и россыпь самоцветов

Все это - окрестности Нижнего Тагила. Сначала, не доезжая до города, гора Соловьева. В конце XIX века здесь обнаружили огромное месторождение платины.

Именно в этих местах нашли крупнейший в мире самородок платины - весом 9,6 килограммов. Месторождение выработано, однако следы добычи ценнейшего металла остались: затопленные шахты, заваленные входы в штольни. В 100 километрах к востоку от Нижнего Тагила - село Мурзинка, хранилище уральских самоцветов. Месторождения берилла, топаза, турмалина, аметиста, рубина. Они уже давно выработаны, но, если удастся найти местного знатока, есть шанс найти что-нибудь небольшое и драгоценное.

Дуниты и родониты

На Уктусских горах - месторождение дунитов. Это магматическая порода, которую часто используют при строительстве печей в банях.

Старый дунитовый карьер размером 30 на 60 метров находится в долине реки Патрушиха, за поселком Уктус. А в соседнем районе, на Химмаше, прямо в лесопарковой зоне можно обнаружить под ногами кристаллы альбита. В 20 километрах от этого места, рядом с деревней Малое Седельниково - заброшенное месторождение родонита, невероятно красивого камня розового цвета.

Месторождение обнаружили еще в начале XVIII века, а изделия из уральского родонита (два обелиска, позже переделанные в канделябры) в 1765 году украсили залы Эрмитажа в Петербурге. В 1877 году здесь нашли крупнейшую за всю мировую историю глыбу родонита весом около 48 тонн. Из нее на Екатеринбургской гранильной фабрике сделали монолитный саркофаг, установленный над могилой супруги императора Александра II Марии. Сюда приезжали видные ученые со всего мира, и каждый отмечал исключительные поделочные свойства уральского родонита.

В конце XX века добыча камня была остановлена, карьер рекультивирован. На его месте сейчас подрастают сосны, среди которых можно встретить небольшие выработки, в отвалах которых несложно найти и кусочки родонита.

Хрусталь и гранаты

На выезде из Екатеринбурга, на Московском тракте, - крупное месторождение кварца, открытое еще в начале XVIII века. Когда-то это была гора с красивым названием Хрустальная.

Сейчас от нее остался лишь карьер, где до сих пор ведется разработка. Территория там закрытая, строго охраняется. Но посмотреть на место со стороны - можно.

На западе Екатеринбурга, в шести километрах от поселка Палкино - Евгене-Максимилиановские гранатовые копи. Несколько небольших ям, где можно найти гранат альмандин - камни красно-коричневого или красно-бордового цвета.

Музеи Екатеринбурга

А начинать путешествие по "закромам Среднего Урала" первым делом все-таки стоит с обхода музеев столицы области (после снятия карантинных ограничений), чтобы оценить масштаб ископаемого состояния региона.

Самый крупный по этой теме - Геологический музей УГГУ. В середине прошлого века он был обязательной точкой туристического маршрута для высокопоставленных делегаций, среди которых были лидеры КНР, Вьетнама, Эфиопии и многих других стран. С тех пор многое изменилось, но для музея - в лучшую сторону. Сегодня это четыре этажа и более 40 тысяч экспонатов.

В фойе - гигантский керн родонита, в экспозиции - рубины, малахит, горный хрусталь, бериллы, изумруды, один из ценнейших минералов мира - александрит, открытый на Урале в 1831 году и получивший имя в честь будущего императора Александра II. А еще - местное золото, платина, демантоиды, уральские алмазы, раритетный кристалл эвклаза и многое другое.

Чтобы понять художественную ценность природных ресурсов региона, нужно сходить в музей камнерезного и ювелирного искусства. Здесь и всевозможная посуда из яшмы, малахита, змеевика и мрамора, и ювелирные украшения, созданные уральскими мастерами. Отдельная экспозиция посвящена уральскому золоту и платине - первые российские месторождения драгоценных металлов обнаружили именно на Урале.

Дальше уже можно отправиться по окрестностям: совсем дикарем или поискать среди геологов-минералогов проводника. А места на карте Свердловской области, где можно своими глазами увидеть изобилие уральских недр, мы уже для вас отметили.

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