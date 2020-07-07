В небе над Средним Уралом можно будет увидеть яркую комету NEOWISE

Комета C/2020 F3 (NEOWISE) была обнаружена в марте 2020 года, 3 июля она находилась максимально близко к Солнцу, и в ближайшие несколько недель будет видна с Земли.

- Комету можно будет разглядеть в небе над Средним Уралом только 8 июля - в этот день ожидается ясное небо. Объект следует искать в северной части неба, низко над горизонтом после часа ночи, - сообщил в тематической группе "ВКонтакте" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

По его словам, комета может быть доступна для наблюдения невооруженным глазом, но все же лучше воспользоваться биноклем.

Судя по опубликованной карте движения кометы, 8 июля она еще не будет находиться на пике яркости. Так, в этот день ее звездная величина составит 2,15, а, например, 23 июля - 4,49.

Кстати

По сообщениям ученого, сейчас вновь начинается период ночной видимости МКС. В начале месяца она наблюдается в южной части неба перед рассветом. В конце месяца можно будет наблюдать ее вечерние полеты. 11 июля в 2:38 станция пролетит на фоне планеты Марс. 25 июля в 22:41 МКС пролетит на фоне Луны.