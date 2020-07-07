Рестораторы запустили онлайн-платформу для сервисов доставки

Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО) запустила глобальную онлайн-платформу для сервисов доставки. Ее доработка еще продолжается, пояснили "РГ" в пресс-службе ФРиО.

В специальном приложении разместятся все данные о ресторанах и сервисах доставки - как крупных, так и мелких, многие из которых запустились в период пандемии. Создается единая экосистема, удобная для всех участников рынка, рассказал вице-президент, директор Департамента регионального развития ФРиО Макс Беляев на онлайн-конференции. Основная задача - создание платформы, на которой будут представлены все сервисы доставки. "Чтобы были условия для равной конкуренции", - пояснил Беляев. Система также позволит развивать не только курьерские службы, но и сервисы доставки, которые запускают рестораны. Пользователи платформы будут получать уведомления о появления на рынке новых игроков.

Весомый плюс от запуска такого сервиса рестораторы видят для посетителей. Оказавшись на отдыхе или в командировке в любом российском городе, у них будет возможность оперативно сделать заказ еды онлайн.

По словам владельца сети ресторанов Сергея Миронова, бизнесом сегодня управляют агрегаторы, которые владеют клиентскими базами ресторанов. Сами же заведения вынуждены перестраивать меню под доставку.

Именно поэтому рестораны должны взять это направление под свой контроль, считает председатель совета Фонда развития цифровой экономики, владелец интернет-компании Герман Клименко. Заведениям следует интегрировать усилия с IT-отраслью. При этом в приоритете должны оставаться клиенты, многие из которых активно пользуются интернет-доставкой. Среди перспективных направлений Клименко назвал персонализированное питание, подобранное под каждого клиента. Это может стать одним из трендов.