Роскосмос подтвердил задержание советника гендиректора по статье о госизмене

В Роскосмосе сообщили, что в настоящее время в отношении их сотрудника проводятся следственные мероприятия. При этом, заверили в госкорпорации, они оказывают "всяческое содействие следственным органам".

"Задержание Сафронова И.И. не касается текущей работы", - заключили в Роскосмосе.

Стоит отметить, что Иван Сафронов работает в должности советника по информационной политике гендиректора "Роскосмоса" около двух месяцев. До этого некоторое время он был безработным - после ухода из газеты "Коммерсант", где он работал много лет специальным корреспондентом, специализирующимся на военно-технической тематике. Еще раньше он работал в газете "Ведомости".

Согласно 275-й статье Уголовного кодекса РФ, государственной изменой признается совершенные гражданином РФ шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. Либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

За госизмену предусмотрено лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.