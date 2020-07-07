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Текст:   Игорь Зубков  ,  Сергей Тихонов 
22:30 07.07.2020
Российская газета - Неделя № 148(8202)

Не смотря на это

Граждане освобождены от всех расходов на электросчетчики и от их поверки

Потребители освобождены от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Теперь их обязаны нести энергокомпании - гарантирующие поставщики в многоквартирных домах и сетевые компании в случае частной жилой застройки. Совместно с региональными властями они будут выбирать, какие счетчики ставить: обычные или так называемые интеллектуальные, передающие показания удаленно.
Фото: Photoxpress.ru Фото: Photoxpress.ru
Фото: Photoxpress.ru

Потребители сэкономят от 5 до 20 тысяч рублей на покупке и установке счетчиков, сообщает минэнерго. Также с потребителей снята вся ответственность за обслуживание и поверку электросчетчиков, но остается обязанность следить за их сохранностью, если счетчик установлен в квартире или на участке, где стоит частный дом.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Такое решение пока принято только по электросчетчикам, установка и поверка счетчиков воды по-прежнему является повинностью граждан. До конца года из-за пандемии гражданам разрешено не проводить поверку любых счетчиков.

С 2022 года будут устанавливаться только интеллектуальные приборы учета электроэнергии. Рядовым потребителям "умные" приборы учета позволят онлайн следить за показаниями, при этом их можно будет также проверить на самом счетчике. Также данные в автоматическом режиме будут передаваться в энергокомпании.

"Умные" счетчики позволят онлайн следить за показаниями и менять тариф, они будут фиксировать скачки

Интеллектуальные приборы учета будут фиксировать уровень напряжения и частоту, позволяя таким образом потребителям следить за качеством электроэнергии. Кроме того, при интеллектуальном учете у потребителей появится возможность дистанционной смены тарифа без замены прибора учета (существуют три группы тарифов на электроэнергию, разделенных в зависимости от времени потребления в течение суток).

5 тысяч рублей как минимум сэкономят граждане на замене электросчетчиков. В зависимости от типа прибора экономия может составить до 20 тысяч рублей

Внедрение интеллектуальных приборов учета не приведет к росту тарифов, новые расходы энергокомпаний будут компенсированы за счет возникающей экономии, уверены в минэнерго. Так, министерство оценивает экономию на сокращении потерь электроэнергии в 70-80 миллиардов рублей в год в текущих ценах. Крупнейшая электросетевая компания "Россети" уже внедряет интеллектуальные приборы учета без повышения тарифов, окупая затраты за счет повышения эффективности процессов, отмечает минэнерго.

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