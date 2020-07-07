РПЦ передала на помощь нуждающимся более 6,5 млн рублей

Число обращений за продуктовой помощью растет в епархиях Русской православной церкви в стране и за рубежом. Об этом "РГ" сообщил Синодальный отдел по благотворительности РПЦ. Также, по его данным, 21 епархия уже получила помощь более чем на 5,1 миллиона рублей. Еще 6 епархий в ближайшее время получат в общей сложности более 1,5 миллиона рублей. Все средства идут на покупку продуктов для людей, которые оказались в состоянии нужды.

- Мы помогаем в первую очередь тем, кто, в силу объективных причин, не получил государственные пособия или потратил их на оплату задолженностей, которые образовались в самоизоляцию, - говорит заместитель руководителя социального отдела Ижевской епархии Алексей Артемьев. - Среди них - многодетные семьи, одинокие матери с детьми, люди с инвалидностью, подростки из центра социальной реабилитации, бездомные, пожилые и тяжелобольные. А также люди, потерявшие работу, или родители с детьми старше 16 лет, которые не имеют права на единовременную выплату.

В стандартный продуктовый набор, передаваемый в самые разные регионы страны, входят - мука, сахар, растительное масло, гречка, рис, макароны, печенье, чай, сгущенное молоко и консервы.

Церковь помогает не только в России. Для помощи голодающим Синодальный отдел по благотворительности перевел 5000 долларов Филиппинско-Вьетнамской епархии РПЦ, а также 3000 долларов жителям Восточного Тимора - там представители православной общины просили помочь им с продуктами в связи с угрозой голода.

- Благодаря помощи людей, которые жертвуют средства через сайт Милосердие.ру, мы смогли организовать продуктовую помощь по всей стране и за границу на один месяц, - говорит помощник по взаимодействию с епархиями председателя Синодального отдела по благотворительности диакон Игорь Куликов. - Через месяц эта помощь понадобится снова и, возможно, для других регионов. Поэтому хотелось бы, чтобы сбор средств не останавливался.

Справка "РГ"

В России и других странах работает 101 епархиальная "горячая линия" помощи, действуют более 100 добровольческих служб, почти 7 тысяч церковных добровольцев участвуют в помощи нуждающимся.