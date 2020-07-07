Новости

Учреждения культуры потеряли более 22 млрд рублей из-за пандемии 14:31
Джей Джей Абрамс спродюсирует перезапуск "Константина" 14:31
В Монголии найдена легендарная орда Чингисхана 14:30
В Кирове оштрафован мужчина, устроивший салют на крыше поезда 14:29
В Кремле нет четкой позиции по перспективам голосования в течение нескольких дней 14:28
В Крыму полицейского заподозрили в незаконной помощи похоронщикам 14:28
Названы книги, которые читают пассажиры электричек 14:27
В этом году российский Comic Con пройдет онлайн 14:25
ФСБ опубликовала видео задержания членов "Хизб ут-Тахрир" в Крыму 14:21
Новый мост через реку Колу в Мурманской области будет металлическим 14:19
Медработники получат выплаты за отпуск, от которого отказались из-за COVID 14:18
РПЦ передала на помощь нуждающимся более 6,5 млн рублей 14:14
Союзные парламентарии обсуждают итоги юбилейных торжеств 14:12
На Алтае задержали иностранца, улетающего на помощь к террористам 14:11
Самый кассовый российский фильм "Холоп" может получить сиквел 14:03
Мантуров: Есть предпосылки, что Россия не застрянет в затяжной фазе кризиса 14:02
Британские пабы вновь закрываются из-за COVID-19 14:01
Названы самые продаваемые автомобили в России в первом полугодии 14:00
Минпромторг назвал главное преимущество бизнеса в постковидной экономике 13:57
Крис Хемсворт сыграет Халка Хогана в фильме режиссера "Джокера" 13:55
В Осетии скончался ребенок, у которого украли деньги на лечение 13:49
Власти Китая призвали граждан инвестировать в акции 13:46
Песков: Почти все программы развития в РФ направлены на сокращение бедности 13:45
В небе над Средним Уралом можно будет увидеть яркую комету NEOWISE 13:44
Москвичей предупредили о высокой вероятности смерчей 7 июля 13:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
07.07.2020 14:14
Рубрика: Общество

РПЦ передала на помощь нуждающимся более 6,5 млн рублей

Текст: Владимир Емельяненко

Число обращений за продуктовой помощью растет в епархиях Русской православной церкви в стране и за рубежом. Об этом "РГ" сообщил Синодальный отдел по благотворительности РПЦ. Также, по его данным, 21 епархия уже получила помощь более чем на 5,1 миллиона рублей. Еще 6 епархий в ближайшее время получат в общей сложности более 1,5 миллиона рублей. Все средства идут на покупку продуктов для людей, которые оказались в состоянии нужды.

Фото: Анатолий Струнин/ТАСС
РПЦ выступила против превращения собора Святой Софии в мечеть

- Мы помогаем в первую очередь тем, кто, в силу объективных причин, не получил государственные пособия или потратил их на оплату задолженностей, которые образовались в самоизоляцию, - говорит заместитель руководителя социального отдела Ижевской епархии Алексей Артемьев. - Среди них - многодетные семьи, одинокие матери с детьми, люди с инвалидностью, подростки из центра социальной реабилитации, бездомные, пожилые и тяжелобольные. А также люди, потерявшие работу, или родители с детьми старше 16 лет, которые не имеют права на единовременную выплату.

В стандартный продуктовый набор, передаваемый в самые разные регионы страны, входят - мука, сахар, растительное масло, гречка, рис, макароны, печенье, чай, сгущенное молоко и консервы.

Церковь помогает не только в России. Для помощи голодающим Синодальный отдел по благотворительности перевел 5000 долларов Филиппинско-Вьетнамской епархии РПЦ, а также 3000 долларов жителям Восточного Тимора - там представители православной общины просили помочь им с продуктами в связи с угрозой голода.

Фото: РИА Новости
Путин: Волонтеры оказали помощь более чем трем миллионам граждан

- Благодаря помощи людей, которые жертвуют средства через сайт Милосердие.ру, мы смогли организовать продуктовую помощь по всей стране и за границу на один месяц, - говорит помощник по взаимодействию с епархиями председателя Синодального отдела по благотворительности диакон Игорь Куликов. - Через месяц эта помощь понадобится снова и, возможно, для других регионов. Поэтому хотелось бы, чтобы сбор средств не останавливался.

Справка "РГ"

В России и других странах работает 101 епархиальная "горячая линия" помощи, действуют более 100 добровольческих служб, почти 7 тысяч церковных добровольцев участвуют в помощи нуждающимся.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Общество Религия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Кремле назвали неясными перспективы возобновления международного авиасообщения
ФСБ опубликовала видео задержания советника гендиректора "Роскосмоса"
В Госдуму внесен проект о дополнительных выплатах пенсионерам
Песков: Почти все программы развития в РФ направлены на сокращение бедности
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Как собственные клетки могут спасать от рака
Как обезопасить себя в грозу на открытом воздухе