Рублев выиграл свой первый матч после карантина

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в первом матче на выставочном турнире Thiem's 7, организатором которого выступил третий номер мирового рейтинга, австриец Доминик Тим.

Рублев обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа со счетом 3:6, 6:4 [15:13].

Напомним, что две недели назад Рублев дошел до финала на турнире Новака Джоковича Adria Tour, но решающий матч отменили из-за того, что у других участников обнаружили коронавирус.

- После 14-дневного карантина и трех тестов на коронавирус (все результаты отрицательные) врач разрешил мне сыграть на Thiem s 7 в Кицбюэле, - написал Рублев в "Твиттере". - В это трудное время на мне лежит большая ответственность. Организаторы убедили меня, что турнир будет проведен в безопасных условиях, с соблюдением всех законов, правил, протоколов и мер предосторожности.