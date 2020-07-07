Русист из Афганистана: Авторитет России среди молодых афганцев очень велик

Историческая правда, по мнению автора эссе, состоит в том, что только одна страна в мире - Советский Союз - могла победить фашистскую Германию. Победила ценой неимоверных жертв и страшных разрушений. Вся европейская часть СССР лежала в руинах.
Педагог описывает политическую ситуацию в своей стране во время Второй мировой войны. В "страшный смерч" были втянуты многие десятки стран. Не обошла она и Афганистан. В конце 30-х - начале 40-х годов на территории страны развернулась невидимая, но очень важная битва. Помимо стратегического наступления на Советский Союз, Гитлер готовил прорыв и в "жемчужину британской короны" - Индию. Для удара на этом направлении были подготовлены 17 дивизий. Операция должна была начаться после захвата Сталинграда и Северного Кавказа. Предварительно для подготовки этой операции в Афганистан под видом геологов, инженеров, строителей, ученых, экономистов, преподавателей было внедрено более 3 тысяч представителей Германии. В их задачу входила мобилизация формирований бывших басмачей и организация ударов по советским республикам Средней Азии. Одновременно готовилось восстание пуштунских племен, которое в случае успеха сковало бы значительное количество британских войск и облегчило проход фашистским дивизиям в Индию.
"Сорвать эту операцию удалось благодаря совместным усилиям Советского Союза и Великобритании, - уверен педагог. - Они сумели убедить афганское правительство в чрезвычайной опасности для страны этих планов".
Русист с сожалением пишет, что и сегодняшняя политическая и экономическая ситуация в его стране оставляет желать лучшего. Почти 19 лет Соединенные Штаты и их союзники борются с международным терроризмом и "строят демократию", уже потратили на это, как было заявлено в Конгрессе США, свыше двух триллионов долларов. "В результате Афганистан по всем направлениям зашел в тупик: по причине двоевластия развивается политический кризис, коррупция приобрела невиданные масштабы, народ утратил доверие к власти, армия и полиция контролируют лишь около половины территории…", - размышляет он.
Тем не менее, есть, по мнению русиста, и хорошие новости: "Авторитет России среди афганцев очень велик. Тысячи молодых людей изучают русский язык, очень многие хотели бы получить образование в российских вузах. В прошлом году Россия выделила Афганистану 365 учебных мест за счет своего бюджета. При этом число зарегистрировавшихся желающих составило 6,2 тысячи человек, конкурс превысил 17 кандидатов на одно место".