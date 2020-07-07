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07.07.2020 21:13
Рубрика: Общество

Русист из Афганистана: Авторитет России среди молодых афганцев очень велик

Текст: Елена Кухтенкова
"Большинство афганцев с благодарностью вспоминают помощь Советского Союза, которую он оказывал стране во время Второй Мировой войны. Тогда были заложены основы промышленного развития Афганистана, многие объекты успешно функционируют до сих пор. Такой поддержки мы не получали в своей истории ни от кого", - пишет в своем эссе "Автограф Победы. О войне и мире на уроках русского языка" русист из Афганистана Саид Мирвайс.
Фото: WAKIL KOHSAR / AFP Фото: WAKIL KOHSAR / AFP
Фото: WAKIL KOHSAR / AFP

Историческая правда, по мнению автора эссе, состоит в том, что только одна страна в мире - Советский Союз - могла победить фашистскую Германию. Победила ценой неимоверных жертв и страшных разрушений. Вся европейская часть СССР лежала в руинах.

Фото: Макс Альперт/ТАСС
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Педагог описывает политическую ситуацию в своей стране во время Второй мировой войны. В "страшный смерч" были втянуты многие десятки стран. Не обошла она и Афганистан. В конце 30-х - начале 40-х годов на территории страны развернулась невидимая, но очень важная битва. Помимо стратегического наступления на Советский Союз, Гитлер готовил прорыв и в "жемчужину британской короны" - Индию. Для удара на этом направлении были подготовлены 17 дивизий. Операция должна была начаться после захвата Сталинграда и Северного Кавказа. Предварительно для подготовки этой операции в Афганистан под видом геологов, инженеров, строителей, ученых, экономистов, преподавателей было внедрено более 3 тысяч представителей Германии. В их задачу входила мобилизация формирований бывших басмачей и организация ударов по советским республикам Средней Азии. Одновременно готовилось восстание пуштунских племен, которое в случае успеха сковало бы значительное количество британских войск и облегчило проход фашистским дивизиям в Индию.

"Сорвать эту операцию удалось благодаря совместным усилиям Советского Союза и Великобритании, - уверен педагог. - Они сумели убедить афганское правительство в чрезвычайной опасности для страны этих планов".

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Русист с сожалением пишет, что и сегодняшняя политическая и экономическая ситуация в его стране оставляет желать лучшего. Почти 19 лет Соединенные Штаты и их союзники борются с международным терроризмом и "строят демократию", уже потратили на это, как было заявлено в Конгрессе США, свыше двух триллионов долларов. "В результате Афганистан по всем направлениям зашел в тупик: по причине двоевластия развивается политический кризис, коррупция приобрела невиданные масштабы, народ утратил доверие к власти, армия и полиция контролируют лишь около половины территории…", - размышляет он.

Тем не менее, есть, по мнению русиста, и хорошие новости: "Авторитет России среди афганцев очень велик. Тысячи молодых людей изучают русский язык, очень многие хотели бы получить образование в российских вузах. В прошлом году Россия выделила Афганистану 365 учебных мест за счет своего бюджета. При этом число зарегистрировавшихся желающих составило 6,2 тысячи человек, конкурс превысил 17 кандидатов на одно место".

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