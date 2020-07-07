Сергей Шнуров и Николай Фоменко войдут в число сопредседателей Партии роста

Руководить Партией роста в будущем будут десять сопредседателей, в их число вошли музыкант Сергей Шнуров, артист Николай Фоменко, тележурналист Александр Любимов, формальное утверждение будет после регистрации изменений в устав.

Во вторник в Москве проходит съезд партии. Из-за ограничений в связи с коронавирусом мероприятие организовано в совмещенном формате: в очном порядке в зале, по данным пресс-службы, присутствуют 50 делегатов, еще 342 человека принимают участие удаленно, в формате видеоконференции.

Председателем Партии роста на съезде был переизбран Борис Титов, об этом сообщил федеральный секретарь партии, журналист Александр Любимов в ходе открытой части мероприятия. Также была утверждена программа и манифест партии.

Титов, выступая в перерыве съезда организации, рассказал, что Партия роста приняла решение избрать 10 сопредседателей, решение вступит в силу после регистрации партийного устава Минюстом. "Мы сегодня только приняли решение о том, чтобы ввести этот институт в устав. Пока устав (в новой редакции) не будет зарегистрирован в Минюсте, мы формально избрать этих сопредседателей не можем. Но мы ждать не собираемся, и партия поддержала, хотя и неформально, десять человек - великолепную десятку", - приводит ТАСС слова Титова.

Он отметил, что в ближайшие четыре года, вероятно, останется председателем.

В список будущих сопредседателей вошли, по данным пресс-службы партии, социальный предприниматель Ксения Безуглова, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева, экономист Евгений Коган, тележурналист Александр Любимов, основатель компании Group-IB Илья Сачков, политик Сергей Станкевич, артист Николай Фоменко, правозащитник Александр Хуруджи, музыкант Сергей Шнуров и сам бизнес-омбудсмен Титов.

"Самая главная задача, которую мы ставим перед собой - подойти во всеоружии к выборам в Государственную думу в 2021 году", - приводит пресс-служба слова Титова.