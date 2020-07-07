Сериал Луки Гуаданьино "Мы те, кто мы есть" выйдет в сентябре

Номинант на премию "Оскар", режиссер с мировым именем Лука Гуаданьино, которого зрители знают по таким фильмам, как "Зови меня своим именем", "Суспирия" и другим, решил не отставать от общей тенденции и взялся за жанр сериала. Свой неповторимый кинематографический стиль он переносит на телевидение в восьмисерийном фильме "Мы те, кто мы есть".

Кадр из сериала "Мы те, кто мы есть" Фото: Предоставлено Fremantle

Лука Гуаданьино в этом проекте - шоураннер и исполнительный продюсер, сценарист и режиссер. Сегодня объявлено, что сериал выйдет в сентябре этого года на телеканале HBO и на сервисе HBO Max.

Это история о двух детях, которые живут на американской военной базе в Италии. Сериал исследует дружбу, первую любовь, самоидентичность подростков и погружает аудиторию в их внутренний мир. В принципе, подростки одинаковы в любой части мира, но данном случае место действия - маленьком кусочек Америки в Италии.

В актерский состав сериала "Мы те, кто мы есть" входят: Хлоя Севиньи, Джек Дилан Грейзер, Элис Брага, Джордан Кристин Симон, Франческа Скорсезе, Бен Тейлор, Кори Найт, Том Мерсье и другие.

Джек Дилан Грейзер играет главную роль - застенчивого и замкнутого четырнадцатилетнего Фрейзера, который переезжает из Нью-Йорка на военную базу в Венето вместе со своими матерями Сарой (Хлоя Севиньи) и Мэгги (Элис Брага), которые обе служат в армии США. Том Мерсье Джонатан играет ассистента Сары Джонатана.

Джордан Кристин Симон играет кажущуюся смелой и уверенной в себе Кейтлин - девушку, которая уже несколько лет живет со своей семьей на базе и говорит по-итальянски. Кейтлин - стержень группы друзей, в которую входят Бритни (Франческа Скорсезе) - откровенная, остроумная, сексуально раскованная девушка; веселый и добродушный Крейг (Кори Найт) - солдат в возрасте 20 лет; Сэм (Бен Тейлор) - бойфренд Кейтлин и младший брат Крейга; Энрико (Себастьяно Пигацци) - игривый 18-летний парень из Венето, а также итальянская девушка Валентина (Беатрис Баричелла).

Рейтинг ожиданий сериала Луки Гуаданьино в России, по данным сайта "Кинопоиск", - 98 процентов.