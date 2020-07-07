В МИД КНДР заявили о нежелании вести переговоры с США

Северная Корея не намерена вести переговоры с США. Об этом заявил курирующий американское направление сотрудник МИД КНДР Квон Чон Гын. Он отметил, что желание Южной Кореи стать посредником и помочь Вашингтону и Пхеньяну сесть за стол переговоров "только портят межкорейские отношения, приводя их в еще худшее состояние".

Ранее первый замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о возможном проведении саммита с Соединенными Штатами. Дипломат отметила, что Пхеньян не нуждается в переговорах с американской стороной. "Еще раз ясно заявляем: мы не намерены сидеть за одним столом с США", - подчеркнул ее коллега Квон Чон Гын.