Системообразующие предприятия получили более 132 млрд рублей поддержки

Системообразующие предприятия получили 132,9 млрд рублей льготных кредитов. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития со ссылкой на данные 11 банков, которые участвуют в программе по выдаче кредитов.

Средняя ставка по кредитам - их сумма превышает 900 млн рублей - составляет 2,9%. Все, что выше, - субсидирует государство.

Программа кредитования системообразующих предприятий была запущена по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ее основная цель - обеспечить непрерывную работу предприятий из наиболее пострадавших в период пандемии коронавируса отраслей и не допустить сокращения коллективов. Первые займы были оформлены 30 апреля 2020 года. Всего к программе присоединились 17 банков.