"Слишком хорошо, чтобы быть правдой". Сколько будет стоить PlayStation 5

Один из пользователей Reddit поделился с читателями форума историей, которая может пролить свет на тайну стоимости грядущей консоли PlayStation 5. По его словам, он принял участие в опросе компании Nielsen, в которой была озвучена "случайная цена".

Согласно этим данным, стоимость версии PlayStation 5 без дискового привода составит 259 фунтов стерлингов, а стандартная - 349. Пользователь (пост которого был впоследствии удален) отметил, что в реальности цена может быть занижена примерно на 20 процентов, пишет BGR.

"Это слишком хорошо, чтобы быть правдой" - отмечает издание. Поэтому весьма вероятно, что конечная стоимость PlayStation 5 может оказаться выше.