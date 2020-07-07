У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

"Слишком хорошо, чтобы быть правдой". Сколько будет стоить PlayStation 5

Текст:   Антон Благовещенский
07.07.2020,  
17:33
Фото: Sony Фото: Sony
Фото: Sony

Один из пользователей Reddit поделился с читателями форума историей, которая может пролить свет на тайну стоимости грядущей консоли PlayStation 5. По его словам, он принял участие в опросе компании Nielsen, в которой была озвучена "случайная цена".

Культовую игру совсем скоро начнут раздавать бесплатно

Согласно этим данным, стоимость версии PlayStation 5 без дискового привода составит 259 фунтов стерлингов, а стандартная - 349. Пользователь (пост которого был впоследствии удален) отметил, что в реальности цена может быть занижена примерно на 20 процентов, пишет BGR.

"Это слишком хорошо, чтобы быть правдой" - отмечает издание. Поэтому весьма вероятно, что конечная стоимость PlayStation 5 может оказаться выше.

игры
Фото: istock
Из Windows исчезнет старая привычная функция 06.07.2020
Илон Маск пошутил по поводу выхода GTA 6 26.06.2020
Коллекцию бонусов по Cyberpunk 2077 раздают бесплатно и навсегда 26.06.2020
консоли
Три секрета калькулятора для iPhone, которые упрощают жизнь 06.07.2020
В Сеть попали скриншоты продолжения легендарной игры Crash Bandicoot 20.06.2020
Игру Injustice: Gods Among Us раздают бесплатно и навсегда 19.06.2020
PlayStation
Фото: Xiaomi
Xiaomi сделала беговую дорожку по цене дешевого iPhone 06.07.2020
Взломщикам PS4 заплатят 50 000 долларов 25.06.2020
Парень подрос. В Сети показали, как выглядит повзрослевший Атрей из God of War 18.06.2020