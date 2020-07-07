Руководство "Спартака" уволило генерального директора Томаса Цорна

Такое решение было принято на совете директоров московского футбольного клуба во вторник.

В заявлении "красно-белых" отмечается, что сейчас руководство "Спартака" рассматривает "несколько кандидатов на позицию генерального директора" и "в ближайшие дни" сделает выбор.

Цорн был утвержден на пост генерального директора "Спартака" в мае 2019 года. За четыре тура до завершения сезона в Российской премьер-лиге москвичи с 32 очками занимают седьмое место в турнирной таблице. Команда еще имеет шанс пробиться в Лигу Европы на следующий сезон через Кубок России - для этого ей необходимо выиграть трофей. В полуфинале турнира "Спартаку" предстоит на выезде сыграть с чемпионом страны этого сезона санкт-петербургским "Зенитом".

Дальнейшая судьба главного тренера Доменико Тедеско, которого приглашал Цорн, в "Спартаке" пока неизвестна.