СМИ: В России обсуждают смягчение правил розничной продажи алкоголя

В России могут ввести послабления при розничной продаже алкогольной продукцией. Минпромторг России готовит законопроект, по которому разрешается торговля спиртным рядом с медцчреждениями, пишут "Известия" со ссылкой на источники.

"По поручению заместителя председателя правительства РФ Т.А. Голиковой разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - сообщили в пресс-службе Минпромторга. В правительство соответствующий закон может быть внесен в третьем квартале 2020 года.

Каждый регион сможет самостоятельно устанавливать возможное расстояние от соцучреждений для торговли спиртным. Оно может составлять от 30 метров до 300 метров. При принятии такого решения регионы будут руководствоваться рядом факторов, включая состояние сферы общепита.