Работодателям организаций промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии от 3 июля 2020 г. N 14-4/10/B-5236

Новости

Июльскую выплату на детей провели по принципам соцказначейства 19:56
Хоррор "Деревня проклятых" превратится в сериал 19:35
Актер из "Папиных дочек" упал с высоты 12 метров во время съемок Твери 19:25
В Австралии в клубнике и авокадо обнаружены иголки 19:03
Депутаты Госдумы посвятят часть отпуска написанию законопроектов 18:56
Бельгия оставила закрытыми границы для граждан не из ЕС и Шенгенской зоны 18:46
Эмбер Херд обвинили в изменах Джонни Деппу с Джеймсом Франко 18:44
Названа сумма ущерба экологии от разлива топлива в Норильске 18:32
Хуснуллин: В банки поступило почти 260 тысяч заявок на ипотеку под 6,5% 18:31
Природа розового цвета снега в Альпах встревожила климатологов 18:28
Четверняшки родились в московском Центре планирования семьи и репродукции 18:12
Идентифицированы древние морские скорпионы длиной 2,5 метра 18:05
Защита обжаловала приговор по делу "Седьмой студии" 18:01
"Убийца "Патриота"? Тестируем Haval H5, который вернулся в Россию 18:00
В Петербурге испытают отечественный беспилотный автомобиль 17:52
В ВОЗ заявили о нехватке лекарств от ВИЧ из-за пандемии коронавируса 17:49
В сочинском национальном парке родился котенок леопарда 17:49
Роспотребнадзор не видит угрозы распространения бубонной чумы в России 17:48
Президент ФСЖР: Мы помним о ветеранах Великой Отечественной войны 17:44
Во Франции пассажиры без масок избили водителя автобуса 17:42
В Москве домработница обокрала пенсионерку на 320 тысяч рублей 17:39
Пушков ответил на заявление главкома ВМСУ о силовом возвращении Крыма 17:37
В Подмосковье спецназовец спас утопающего 17:34
Новые Skoda Octavia RS не отказались от бензина и дизеля 17:30
Как должен был выглядеть на самом деле Ахиллес в "Трое" 17:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
7 июля 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 146(8200)

Работодателям организаций промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии от 3 июля 2020 г. N 14-4/10/B-5236

Дата подписания 3 июля 2020 г.
Опубликован 7 июля 2020 г.

На федеральном уровне социального партнерства заключено Отраслевое соглашение по промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Российской Федерации на 2020 - 2022 годы между Российским профсоюзом работников промышленности, Общероссийским отраслевым объединением работодателей "Союз машиностроителей России" и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (далее - соглашение).

Соглашение прошло уведомительную регистрацию в Федеральной службе по труду и занятости 28 февраля 2020 г., регистрационный N 4/20-22, размещено на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.rosmintrud.ru).

В соответствии с частью 8 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации предлагаю работодателям организаций промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии, не участвовавшим в заключении соглашения, присоединиться к нему.

Обращаю внимание, что если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования настоящего предложения в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации работодателями, не участвовавшими в заключении соглашения, не будет представлен в установленном частью 9 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации порядке мотивированный письменный отказ присоединиться к соглашению, то соглашение будет считаться распространенным на этих работодателей.

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации А. Котяков