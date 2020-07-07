"Союз МС-17" не полетит к МКС по сверхбыстрой схеме

Очередной полет российского "Союза" к Международной космической станции пройдет по шестичасовой схеме. Сверхбыстрая (трехчасовая) использоваться не будет. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе "Роскосмоса".

Там отметили, что запуск пилотируемого корабля запланирован на октябрь этого года. "Баллистические условия полета не позволяют реализовать сближение с МКС по сверхбыстрой трехчасовой схеме", - подчеркнули в ведомстве.

"Союз МС-17" отправится на орбиту с космодрома Байконур 14 октября. На борту будут российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчко, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс.