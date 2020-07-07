Союзные парламентарии обсуждают итоги юбилейных торжеств

Выполнение плана мероприятий 2019-2020 годов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, включено в повестку дня очередной сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, сообщает БЕЛТА, уточняя, что она проходит 7 июля в режиме видеоконференции.

Кроме того, поясняет агентство, парламентариям предстоит рассмотреть и ряд бюджетных вопросов, в том числе о внесении изменений и дополнений в декрет Высшего государственного совета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2019 год".

На сессии намечено также признать полномочия представителей обеих палат Национального собрания РБ, делегированных в Парламентское собрание. Предстоит избрание первого заместителя председателя и заместителей председателя Парламентского собрания.

Кроме того, будут утверждены и новые составы комиссий, избраны их председатели, констатирует агентство.