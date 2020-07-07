В мире
07.07.2020 14:12
Текст: Юрий Сизов

Союзные парламентарии обсуждают итоги юбилейных торжеств

Фото: Лев Федосеев/ТАСС Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Лев Федосеев/ТАСС

Выполнение плана мероприятий 2019-2020 годов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, включено в повестку дня очередной сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, сообщает БЕЛТА, уточняя, что она проходит 7 июля в режиме видеоконференции.

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Лукашенко призвал обеспечить равномерное развитие Беларуси

Кроме того, поясняет агентство, парламентариям предстоит рассмотреть и ряд бюджетных вопросов, в том числе о внесении изменений и дополнений в декрет Высшего государственного совета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2019 год".

На сессии намечено также признать полномочия представителей обеих палат Национального собрания РБ, делегированных в Парламентское собрание. Предстоит избрание первого заместителя председателя и заместителей председателя Парламентского собрания.

Кроме того, будут утверждены и новые составы комиссий, избраны их председатели, констатирует агентство.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2020 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»