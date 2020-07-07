Составлен список лучших фильмов "всех времен" про зомби

Обнародован (зачем-то) очередной жанровый чарт: в этот раз перечислены "лучшие фильмы всех времен и народов" про зомби.
Этим вопросом озадачился портал Collider, найдя таковых 21 штуку.
И не ждите в чарте откровений - все крайне предсказуемо. Разве что, некоторый интерес могут представлять аргументы авторов списка в пользу их выбора.
Итак:
"Ночь кометы" (1984)
"Мертвый снег" (2009)
"О смерти, о любви" (1994)
"28 недель спустя" (2007)
"Ночь кошмаров" (1986)
"ПараНорман" (2012)
"Добро пожаловать в Zомбилэнд" (2009)
"Планета страха" (2007)
"Седьмые врата ада" (1981)
"День мертвецов" (1985)
"Змей и радуга" (1988)
"Реаниматор" (1985)
"Зомби 2" (1979)
"Рассвет мертвецов" (2004)
"Возвращение живых мертвецов" (1985)
"Живая мертвечина" (1992)
"Ночь живых мертвецов" (1968)
"Зомби по имени Шон" (2004)
"Рассвет мертвецов" (1978)
Как видим, в перечне присутствует каноническая троица от Ромеро и энергичный ремейк его "Рассвета мертвецов" от Снайдера, мультфильм, две ленты Фульчи, сплэттер-комедия Джексона и еще один обязательный комедийный хоррор - Райта. А также самую малость, возможно, выбивающаяся из привычного списка апокалиптика "Ночь кометы", впрочем, ранее внесенная авторитетным профильным ресурсом Bloody Disgusting в десятку наиболее заметных апокалиптических хорроров. Так что и тут в конечном итоге без сюрпризов.