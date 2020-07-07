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Составлен список лучших фильмов "всех времен" про зомби

Новости
    07.07.2020, 10:55
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Обнародован (зачем-то) очередной жанровый чарт: в этот раз перечислены "лучшие фильмы всех времен и народов" про зомби.

Этим вопросом озадачился портал Collider, найдя таковых 21 штуку.

И не ждите в чарте откровений - все крайне предсказуемо. Разве что, некоторый интерес могут представлять аргументы авторов списка в пользу их выбора.

Итак:

"Ночь кометы" (1984)

"Мертвый снег" (2009)

Фото: kinopoisk.ru
Составлен список лучших хорроров десятилетия

"О смерти, о любви" (1994)

"28 недель спустя" (2007)

"Ночь кошмаров" (1986)

"ПараНорман" (2012)

"Добро пожаловать в Zомбилэнд" (2009)

"Планета страха" (2007)

"Поезд в Пусан" (2016)

"Седьмые врата ада" (1981)

Фото: kinopoisk.ru
Видео: 125 фильмов ушедшего десятилетия за восемь минут

"День мертвецов" (1985)

"Змей и радуга" (1988)

"Реаниматор" (1985)

"Зомби 2" (1979)

"Рассвет мертвецов" (2004)

"Возвращение живых мертвецов" (1985)

"Живая мертвечина" (1992)

"28 дней спустя" (2002)

Фото: kinopoisk.ru
Названы самые популярные фильмы 90-х в разных странах мира

"Ночь живых мертвецов" (1968)

"Зомби по имени Шон" (2004)

"Рассвет мертвецов" (1978)

Как видим, в перечне присутствует каноническая троица от Ромеро и энергичный ремейк его "Рассвета мертвецов" от Снайдера, мультфильм, две ленты Фульчи, сплэттер-комедия Джексона и еще один обязательный комедийный хоррор - Райта. А также самую малость, возможно, выбивающаяся из привычного списка апокалиптика "Ночь кометы", впрочем, ранее внесенная авторитетным профильным ресурсом Bloody Disgusting в десятку наиболее заметных апокалиптических хорроров. Так что и тут в конечном итоге без сюрпризов.

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