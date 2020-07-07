Составлен список лучших фильмов "всех времен" про зомби

Обнародован (зачем-то) очередной жанровый чарт: в этот раз перечислены "лучшие фильмы всех времен и народов" про зомби.

Этим вопросом озадачился портал Collider, найдя таковых 21 штуку.

И не ждите в чарте откровений - все крайне предсказуемо. Разве что, некоторый интерес могут представлять аргументы авторов списка в пользу их выбора.

Итак:

"Ночь кометы" (1984)

"Мертвый снег" (2009)

"О смерти, о любви" (1994)

"28 недель спустя" (2007)

"Ночь кошмаров" (1986)

"ПараНорман" (2012)

"Добро пожаловать в Zомбилэнд" (2009)

"Планета страха" (2007)

"Поезд в Пусан" (2016)

"Седьмые врата ада" (1981)

"День мертвецов" (1985)

"Змей и радуга" (1988)

"Реаниматор" (1985)

"Зомби 2" (1979)

"Рассвет мертвецов" (2004)

"Возвращение живых мертвецов" (1985)

"Живая мертвечина" (1992)

"28 дней спустя" (2002)

"Ночь живых мертвецов" (1968)

"Зомби по имени Шон" (2004)

"Рассвет мертвецов" (1978)

Как видим, в перечне присутствует каноническая троица от Ромеро и энергичный ремейк его "Рассвета мертвецов" от Снайдера, мультфильм, две ленты Фульчи, сплэттер-комедия Джексона и еще один обязательный комедийный хоррор - Райта. А также самую малость, возможно, выбивающаяся из привычного списка апокалиптика "Ночь кометы", впрочем, ранее внесенная авторитетным профильным ресурсом Bloody Disgusting в десятку наиболее заметных апокалиптических хорроров. Так что и тут в конечном итоге без сюрпризов.