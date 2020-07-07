США выдворят иностранных студентов на онлайн-обучении

Иностранные студенты в американских вузах должны будут прервать онлайн-обучение и вернуться к очному обучению этой осенью.

Американское агентство по вопросам иммиграции и таможенного контроля США (ICE) заявило, что иностранным студентам грозит депортация, если они не будут соблюдать новые правила. Исключение будет сделано для университетов, использующих гибридную модель, сочетающую онлайн-курсы и индивидуальные занятия, отмечает CNN. Правило распространяется на обладателей виз F-1 и M-1.

Многие американские университеты еще весной перевели занятия в режим онлайн из-за коронавируса. Студентам разрешили остаться в стране, сообщает ВВС.

Престижный Гарвардский университет ранее объявил, что в новом учебном году все занятия будут проходить в режиме онлайн. Президент университета Ларри Бэкоууже заявил, что придуманные иммиграционным органом США правила - это "тупой подход к сложной проблеме". У иностранных студентов мало вариантов. Им придется покинуть страну.

Брэд Фарнсворт, вице-президент Американского совета по образованию, сказал, что нововведения застали его и многих других представителей сферы образования врасплох. "Мы думаем, что это приведет к еще большей путанице и неопределенности", - подчеркнул Фарнсворт.

Каждый год огромное количество иностранных студентов приезжает в США для обучения. Они - один из основных источников дохода для университетов. По данным Министерства торговли США, только в 2018 году от иностранных студентов в экономику страны поступило 45 миллиардов долларов.

Администрация Трампа, отмечают эксперты, внесла целый ряд изменений в иммиграционную политику США, запретив въезжать в страну иностранцам. В июне Белый дом издал декларацию, резко ограничивающую легальную иммиграцию в США. В заявлении Белого дома утверждалось, что "чрезвычайные обстоятельства", вызванные коронавирусом, требуют приостановления выдачи виз по найму. Однако, по мнению экспертов и правозащитников, американская администрация использует пандемию для внесения радикальных изменений в иммиграционную политику и продвижения своей программы по сокращению легальной иммиграции.

Этот шаг может затронуть тысячи иностранных студентов, которые приезжают в Соединенные Штаты, чтобы учиться в университетах или участвовать в программах по обмену. В этом случае иностранным студентам придется покинуть США и вернуться на родину.