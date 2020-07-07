Новости

Финансист объяснил устойчивость экономики России во время пандемии 08:08
В Бурятии на полицейских завели дело за "жесткие" методы дознания 08:03
Спустя полвека Toyota возобновила выпуск запчастей для эпохальной модели 08:01
В Китае поставлен новый рекорд по числу сдающих ЕГЭ школьников 07:55
Бирюков: В Москве благоустроят территории возле четырех станций метро 07:40
Врач объяснила, как на самом деле нужно выводить шлаки из организма 07:30
США выдворят иностранных студентов на онлайн-обучении 07:17
В Нижегородской области три девушки погибли в ДТП с грузовиком 07:11
В Росреестре рассказали, как вернуть госпошлину 07:00
Эксперты назвали самые высокооплачиваемые работы на "удаленке" 06:55
В акватории Байкала произошло землетрясение 06:53
Китайская компания начинает третью фазу испытаний вакцины от COVID-19 06:35
В ЕАО ввели карантин из-за африканской чумы свиней 06:28
В США выходят "взрывоопасные" мемуары о Мелании Трамп 06:20
В Приморье в 1,5 раза снизился темп прироста случаев COVID-19 06:08
ЕС ответит США введением новых тарифов на их товары 06:01
ООН: пандемия COVID-19 обойдется мировой экономике в 9 триллионов долларов 05:57
В День ВМФ парад кораблей ТОФ пройдет в бухте Золотой Рог 05:45
Китай присоединится к Международному договору о торговле оружием 05:40
Пандемия коронавируса в Мексике может продлиться до весны 2021 года 05:38
Во Владивостоке в июне выпало 2,5 месячной нормы осадков 05:26
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 км 05:01
Экс-президент Боливии прокомментировал обвинения в терроризме 04:59
Эксперты назвали регионы с самым высоким уровнем тревоги о безработице 04:26
Почти 7 тысяч домой остались без света на юго-западе Японии 04:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
07.07.2020 07:17
Рубрика: В мире

США выдворят иностранных студентов на онлайн-обучении

Текст: Максим Макарычев
Иностранные студенты в американских вузах должны будут прервать онлайн-обучение и вернуться к очному обучению этой осенью.

Американское агентство по вопросам иммиграции и таможенного контроля США (ICE) заявило, что иностранным студентам грозит депортация, если они не будут соблюдать новые правила. Исключение будет сделано для университетов, использующих гибридную модель, сочетающую онлайн-курсы и индивидуальные занятия, отмечает CNN. Правило распространяется на обладателей виз F-1 и M-1.

Многие американские университеты еще весной перевели занятия в режим онлайн из-за коронавируса. Студентам разрешили остаться в стране, сообщает ВВС.

Фото: AP Photo/Koji Sasahara
США аннулируют визы тысячам аспирантов и студентов из Китая

Престижный Гарвардский университет ранее объявил, что в новом учебном году все занятия будут проходить в режиме онлайн. Президент университета Ларри Бэкоууже заявил, что придуманные иммиграционным органом США правила - это "тупой подход к сложной проблеме". У иностранных студентов мало вариантов. Им придется покинуть страну.

Брэд Фарнсворт, вице-президент Американского совета по образованию, сказал, что нововведения застали его и многих других представителей сферы образования врасплох. "Мы думаем, что это приведет к еще большей путанице и неопределенности", - подчеркнул Фарнсворт.

Каждый год огромное количество иностранных студентов приезжает в США для обучения. Они - один из основных источников дохода для университетов. По данным Министерства торговли США, только в 2018 году от иностранных студентов в экономику страны поступило 45 миллиардов долларов.

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
Трамп продлил на год режим ЧП на границе с Мексикой

Администрация Трампа, отмечают эксперты, внесла целый ряд изменений в иммиграционную политику США, запретив въезжать в страну иностранцам. В июне Белый дом издал декларацию, резко ограничивающую легальную иммиграцию в США. В заявлении Белого дома утверждалось, что "чрезвычайные обстоятельства", вызванные коронавирусом, требуют приостановления выдачи виз по найму. Однако, по мнению экспертов и правозащитников, американская администрация использует пандемию для внесения радикальных изменений в иммиграционную политику и продвижения своей программы по сокращению легальной иммиграции.

Этот шаг может затронуть тысячи иностранных студентов, которые приезжают в Соединенные Штаты, чтобы учиться в университетах или участвовать в программах по обмену. В этом случае иностранным студентам придется покинуть США и вернуться на родину.

В мире США

Главное сегодня

Путин назвал непонятной перспективу открытия европейских границ для россиян
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Эксперты назвали самые высокооплачиваемые работы на "удаленке"
Первый документ новорожденного может стать электронным
В Роспотребнадзоре оценили вероятность второй волны коронавируса осенью
"Автономная зона" в центре Сиэтла перешла под контроль властей США
Устоит ли на Аляске памятник правителю Русской Америки