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07.07.2020 15:42
Рубрика: В мире

В 10000-летних захоронениях найдены статуэтки загадочных существ

Текст: Денис Передельский
Фото: Kharaysin archaeological team / Antiquity Publications Ltd Фото: Kharaysin archaeological team / Antiquity Publications Ltd
Фото: Kharaysin archaeological team / Antiquity Publications Ltd

Международная команда из исследовательского проекта Kharaysin archaeological team при проведении раскопок в Иордании обнаружила десятки странных неолитических фигурок, которые находились в захоронениях возрастом около 10 тысяч лет.

Статья об этом открытии опубликована в журнале Antiquity. Найденные статуэтки датируются серединой девятого тысячелетия до нашей эры. Эта эпоха известна как ранний неолит. В то время на Ближнем Востоке иконография только начала распространяться. Новое исследование поможет понять, как она развивалась.

Фото: Dr Jack Fenner / Australian National University
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Упомянутые выше захоронения находятся на археологическом участке Харайсин в долине реки Зарка. Там работала группа археологов из Испании, Франции и Великобритании. Ее возглавлял доктор Хуан Хосе Ибаньес.

Обнаруженные артефакты внешне  напоминают кремневые орудия древних людей. Однако большинство этих предметов были найдены в захоронениях, что не характерно для кремневых орудий. Ученые предположили, что артефакты имели сакральное значение. То есть их намеренно уложили в могилы вместе с усопшими при проведении погребальных ритуалов.

Артефакты подвергли тщательному анализу. В результате исследователи усмотрели в них "человеческие формы". Верхняя пара выемок - это сужение для обозначения шеи, а нижняя - для обозначения талии. Подобный "контур в форме скрипки" ранее наблюдался у двух фигурок того же периода, найденных в Харайсине и изготовленных из обожженной глины. Это указывает на то, что артефакты являются неолитическими статуэтками. Кого именно они изображали?

Есть версия, что это были примитивные изображения божеств. В последующие периоды времени практика изготовления антропоморфных фигурок божеств получила широкое распространение. Например, в Европе в ходе раскопок не раз находили фигурки "венер", возраст которых исчислялся тысячами лет.

Фото: Администрация Ногайского района КЧР
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Возможно, найденные в Иордании статуэтки были результатами первых попыток создания божественных скульптур. Кстати, все неолитические статуэтки, найденные этой миссией, обладают различными формами и размерами.

В своей статье авторы пишут, что артефакты могли быть культовыми объектами, в том числе "проводниками магии", которые использовались при проведении ритуалов. Но они обращают внимание и на то, что часть находок была сделана не в могилах, а в обычных ямах.

Не исключено, что эти статуэтки по какой-то причине были выброшены. Например, их могли выбросить после завершения обряда. Или же они были попросту забракованы. Есть и еще одно объяснение - фигурки могли использоваться в качестве детских игрушек или в качестве наглядных экспонатов при обучении ритуалам.

Открытие также доказывает, что у людей при переходе к оседлому образу жизни и земледелию происходили "психологические и социальные сдвиги". В частности, у них, вероятно, появились представления о загробной жизни.

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