Суд начал рассматривать ходатайство об аресте Ивана Сафронова

Лефортовский суд Москвы начал рассматривать ходатайство следствия ФСБ об аресте советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова по обвинению в госизмене. Журналистов пустили только на вводную часть, после чего слушание по просьбе ФСБ продолжилось в закрытом режиме из-за секретности материалов. При этом интересы Сафронова в суде представляли сразу пять адвокатов.

Во вторник утром Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова по подозрению в госизмене. Как сообщили корреспонденту "РГ" в ЦОС ФСБ, Сафронов выполнял задания одной из спецслужб НАТО, собирая и передавая ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. Сам Иван Сафронов заявил в суде, что своей вины в госизмене не признает.