Перечислены заболевания, сопутствующие тяжелому течению коронавируса

Почти у всех пациентов с тяжелой формой коронавируса появляются другие бактериальные или вирусные инфекции, из-за которых, подчас, больной умирает. Как выяснили ученые, коронавирусная инфекция в 84% случаев приводит к возникновению серьезных сбоев в работе иммунитета, массовым воспалениям и образованию микротромбов, а также другим проблемам в организме, являющимся угрозой для жизни.

К такому выводу пришли китайские медики, предварительные результаты исследования которых опубликованы в электронной научной библиотеке medRxiv. Группа исследователей под руководством профессора Медицинского университета Гуанчжоу Цзиньцуня Чжао открыла очень опасный побочный эффект от коронавируса.

При вспышке атипичной пневмонии в 2003-м году, во многом похожей на COVID-19, многие заболевшие ею умирали или находились в тяжелейшем состоянии не из-за самого вируса, а из-за вторичных инфекций. Исследователи решили проверить, может ли подобное происходить в случае с COVID-19.

Были проанализированы образцы мокроты, мазков из носа и горла, кала нескольких десятков жителей провинции Гуандун, заразившихся COVID-19. Из них 13 были тяжелобольными и восемь болели в легкой форме. Помимо коронавируса, у всех исследуемых пациентов выявили другие инфекции, не характерные для ОРЗ.

Несмотря на то, что все исследуемые пациенты постоянно получали антибиотики и препараты, которые по своему действию должны подавлять грибковые инфекции, у 84,6 процентов тяжелых больных (у 11 из 13) нашли минимум одну вторичную инфекцию. В основном, ее причиной были различные болезнетворные бактерии, но иногда и другие вирусы и даже грибки.

Несколько человек страдали от тяжелой формы герпеса, риновируса, а также вируса RSV, вызывающего у пожилых людей тяжелую форму пневмонии. У 23,1 процента больных выявили бактерии из рода Burkholderia, вызывающие легочные инфекции, а также стафилококки и микоплазму, а один пациент с Burkholderia cenocepacia скончался.

В тоже время в органах дыхания и в пищеварительной системе у тех, кто легко переносил COVID-19, набор бактерий сильно отличался. Хотя, как предполагают ученые, это может быть связано с тем, что антибиотики уничтожили оригинальную микрофлору этих пациентов.

Китайские ученые пришли к мнению, что коронавирус нужно лечить точечными методами, обязательно учитывая наличие вторичных инфекций, только так можно снизить количество летальных исходов.