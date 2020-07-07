TikTok прекратит работу в Гонконге

Представитель видеосервиса для мобильных телефонов TikTok заявил, что компания прекратит работу на территории Гонконга в ближайшие дни. Это решение, уточнили в сингапурском офисе компании, объясняется необходимостью соблюдения законодательства о предоставлении властям пользовательских данных.

"В свете недавних событий мы решили прекратить работу приложения TikTok в Гонконге", - цитирует портал CNET представителя сервиса.

Издание отмечает, что расположенные в Силиконовой долине компании регулярно получают запросы на получение пользовательских данных от правительств всего мира, включая Гонконг. И некоторые из них, такие как Facebook, Twitter и Google, уже заявили, что приостановят деятельность в регионе, поскольку им требуется время для более пристального изучения нового законодательства.

Тем временем госсекретарь США Майк Помпео в интервью Fox News заявил, что в Вашингтоне всерьез рассматривают вопрос о тотальной блокировке китайских мобильных социальных приложений. "Что касается китайских приложений на мобильных телефонах, но я могу заверить вас, что Соединенные Штаты разберутся с этим. Я не хочу затрагивать эту тему раньше президента (Дональда Трампа - прим.), но мы работаем над этим вопросом", - заявил Помпео.