Томас Цорн ушел с поста гендиректора "Спартака"

В руководстве "Спартака" решили не дожидаться окончания сезона и пошли на кадровые перестановки. Официально свой пост покинул генеральный директор клуба Томас Цорн.

О недовольстве владельца "красно-белых" Леонида Федуна работой Цорна в кулуарах поговаривали достаточно давно. Ожидалось, что по итогам вчерашней встречи высшего менеджмента клуба Томаса должны были назначить спортивным директором. Но он ушел из "Спартака".

Кто придет на смену Цорну, который не проработал в стане "красно-белых" и года, - загадка. Фамилии называются разные: от нынешнего гендира "Уфы" Шамиля Газизова до бывшего вице-президента "Монако" Вадима Васильева. По неподтвержденным данным, сменщик Цорна должен быть назван до 15 июля.

Не исключено, что из-за этой перестановки "Спартак" покинет главный тренер Доменико Тедеско. Специалиста в Россию приглашал именно Цорн. И пока, надо отметить, у Тедеско не очень-то и получается: команда идет на седьмом месте в Премьер-лиге с минимальными шансами попасть в еврокубковую зону. Единственный шанс спасти сезон - победить в Кубке России. Но в нем в полуфинале "красно-белые" встретятся в Санкт-Петербурге с чемпионом страны "Зенитом" (19 июля).

На фоне перестановок в клубе спартаковцы готовятся к дерби с "Локомотивом". Надо полагать, в случае неудачи давление на Тедеско станет больше. Впрочем, сам специалист пока никак не прокомментировал последние новости.

Между тем стало известно, что сборная России проведет домашние матчи Лиги наций сезона 2020/21 в Москве. Об этом сообщает пресс-служба РФС. Наша команда попала в группу 3 дивизиона "В" вместе с сербами, венграми и турками.

В интервью официальному сайту РФС главный тренер сборной Станислав Черчесов объяснил решение сыграть все домашние встречи в столице. Отметим, что базироваться на этот период команда будет на базе в Новогорске.

- Главным образом это решение связано с тем, что у нас нет четкого понимания - со зрителями будем играть или при пустых трибунах. Ехать в регион и не иметь там поддержки болельщиков не имеет никакого смысла. Кроме того, период пандемии еще окончательно не пройден, и мы исходим из категорий безопасности. Все необходимые требования и предписания медицинского протокола проще выполнять в Москве, - подчеркнул Черчесов.