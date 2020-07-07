Томас Цорн ушел с поста гендиректора "Спартака"

Новости

В Москве горит НИИ биохимии 23:30
В Подмосковье ветер унес продавца с палаткой 23:24
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом 23:14
На подконтрольной ВСУ территории Донбасса горят леса 21:48
Трамп уведомил Конгресс о выходе из ВОЗ 21:46
На востоке Китая выявлен случай заражения лихорадкой денге 20:59
Баржа для строительства "Северного потока-2" вышла из порта 20:48
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 7 тысяч человек 20:38
Netflix продлил сериал "Последнее королевство" на пятый сезон 20:15
Авторы "Ведьмака" пообещали пасхалки для фанатов игр во втором сезоне 20:07
Кадровые перестановки произвел Лукашенко в руководстве Вооруженных Сил страны 19:49
Российские ученые нашли в янтаре жука возрастом 39 млн лет 19:41
Парламентарии СГ будут противостоять девальвации общих ценностей 19:27
В Петербурге вновь появилось граффити с Бродским 19:24
Суд начал рассматривать ходатайство об аресте Ивана Сафронова 19:19
ВОЗ: Пик пандемии COVID-19 еще впереди 19:13
Шереметьево 27 июля возобновит работу международного терминала D 19:04
Умер актер и звезда кантри Чарли Дэниелс 18:52
На станции МЦД-2 из-за дождя обвалилась крыша 18:41
В "Аэрофлоте" объяснили отказ в вывозе животных из Шанхая 18:40
СК проверит факт массового отключения электричества в Краснодаре 18:33
Москва вошла в топ-10 городов мира по развитию человеческого капитала 18:30
Президент Венгрии указал Зеленскому на горы мусора, приплывающие из Украины 18:25
Минздрав: 14 тысяч заболевших COVID-19 врачей получили страховые выплаты 18:16
Два пассажирских поезда столкнулись в Карловых Варах в Чехии 18:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
07.07.2020 23:14
Рубрика: Спорт

Указали на выход

Томас Цорн ушел с поста гендиректора "Спартака"
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 147(8201)
В руководстве "Спартака" решили не дожидаться окончания сезона и пошли на кадровые перестановки. Официально свой пост покинул генеральный директор клуба Томас Цорн.

О недовольстве владельца "красно-белых" Леонида Федуна работой Цорна в кулуарах поговаривали достаточно давно. Ожидалось, что по итогам вчерашней встречи высшего менеджмента клуба Томаса должны были назначить спортивным директором. Но он ушел из "Спартака".

Кто придет на смену Цорну, который не проработал в стане "красно-белых" и года, - загадка. Фамилии называются разные: от нынешнего гендира "Уфы" Шамиля Газизова до бывшего вице-президента "Монако" Вадима Васильева. По неподтвержденным данным, сменщик Цорна должен быть назван до 15 июля.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
ФК "Спартак" уступил "Тамбову" в чемпионате России, дважды ведя в счете

Не исключено, что из-за этой перестановки "Спартак" покинет главный тренер Доменико Тедеско. Специалиста в Россию приглашал именно Цорн. И пока, надо отметить, у Тедеско не очень-то и получается: команда идет на седьмом месте в Премьер-лиге с минимальными шансами попасть в еврокубковую зону. Единственный шанс спасти сезон - победить в Кубке России. Но в нем в полуфинале "красно-белые" встретятся в Санкт-Петербурге с чемпионом страны "Зенитом" (19 июля).

На фоне перестановок в клубе спартаковцы готовятся к дерби с "Локомотивом". Надо полагать, в случае неудачи давление на Тедеско станет больше. Впрочем, сам специалист пока никак не прокомментировал последние новости.

Между тем стало известно, что сборная России проведет домашние матчи Лиги наций сезона 2020/21 в Москве. Об этом сообщает пресс-служба РФС. Наша команда попала в группу 3 дивизиона "В" вместе с сербами, венграми и турками.

В интервью официальному сайту РФС главный тренер сборной Станислав Черчесов объяснил решение сыграть все домашние встречи в столице. Отметим, что базироваться на этот период команда будет на базе в Новогорске.

- Главным образом это решение связано с тем, что у нас нет четкого понимания - со зрителями будем играть или при пустых трибунах. Ехать в регион и не иметь там поддержки болельщиков не имеет никакого смысла. Кроме того, период пандемии еще окончательно не пройден, и мы исходим из категорий безопасности. Все необходимые требования и предписания медицинского протокола проще выполнять в Москве, - подчеркнул Черчесов.

Спорт Футбол Вокруг футбола Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Чемпионат России по футболу 2019/2020

Главное сегодня

МВД предлагает исправить бланки водительских удостоверений
Минэкономразвития опровергло информацию о резком падении доходов россиян
В Кремле назвали неясными перспективы возобновления международного авиасообщения
Трамп уведомил Конгресс о выходе из ВОЗ
Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца
Умер отец Хабиба Нурмагомедова
ФХР объявила чемпиона России