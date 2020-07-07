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Рубрика: В мире

Трамп сообщил о снижении на 40% смертности от коронавируса в США

В США сократилось число смертей от нового коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Он отметил, что смертность от COVID-19 снизилась на 39 процентов, а применяемая в Соединенных Штатах система тестирования "продолжает значительно лидировать в мире".

Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру

Хозяин Белого дома также обрушился с критикой на американские средства массовой информации, назвав их лживыми. "Почему они не сообщают о том, что количество смертей значительно снизилось? Это только потому, что они действительно лживые СМИ", - написал политик в Twitter.

Согласно последним данным, в США коронавирусом заразились почти три миллиона человек (2,89 миллиона случаев). От осложнений, вызванных SARS-CoV-2, скончались 130 тысяч человек. Самая сложная эпидобстановка - в штатах Аризона, Техас и Флорида.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19 Дональд Трамп

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