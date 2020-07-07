Трамп уведомил Конгресс о выходе из ВОЗ

Президент США Дональд Трамп официально уведомил американский Конгресс о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщил сенатор от демократической партии Боб Менендез на своей странице в Twitter.

"Конгресс получил уведомление, что президент США официально вывел Соединенные Штаты из состава ВОЗ в разгар пандемии. Назвать эту реакцию Трампа на COVID хаотичной и непоследовательной недостаточно. Это не защитит ни жизни американцев, ни их интересы - все это оставит американцев больными, а Америку одинокой", написал сенатор.

Напомним, что Трамп объявил об этом решении в конце мая. Он обвинил руководство ВОЗ в нежелании проводить реформы, на которых настаивал Белый дом. Президент США также заявил, что убежден в том, что ВОЗ полностью контролируется Китаем, и Америка не может с этим согласиться.