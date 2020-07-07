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07.07.2020 15:40
Рубрика: В мире

У президента Бразилии появились симптомы коронавируса

Текст: Юрий Когалов

У президента Бразилии Жаира Болсонару, не считающего коронавирус серьезной угрозой, проявились симптомы, соответствующие этой инфекции. В связи с этим он сдал тест на COVID-19 и теперь ждет результатов, сообщает AFP.

Фото: AP Photo/Silvia Izquierdo
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Как проинформировали в его пресс-службе, президент находится в добром здравии и не покидает пределов своей резиденции. В то же время местным СМИ стало известно, что у Болсонару поднялась температура, он сделал рентген легких и начал принимать лекарства в профилактических целях. При этом при общении со своими помощниками он старается держаться от них на расстоянии и носит маску. Официальные мероприятия с его участием на этой неделе отменены.

Напомним, с самого начал пандемии Болсонару скептически относился к коронавирусу и принимал участие в публичных мероприятиях без маски, несмотря на то, что этого требовали власти штата Бразилиа. В связи с этим Верховный суд страны даже оштрафовал его, однако адвокаты главы государства оспорили это решение.

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Тест на коронавирус, который прошел в понедельник Болсонару, - уже четвертый по счету. Все предыдущие дали отрицательный результат.

Согласно последним данным, число инфицированных в Бразилии превысило 1,6 миллиона человек, 65 тысяч скончались. Для борьбы с распространением коронавируса власти отдельных городов и штатов ввели ограничения, обязали носить маски. Однако Болсонару отказался принимать такие шаги на государственном уровне. На прошлой неделе он наложил вето на уже прошедший через парламент законопроект, который бы обязал население носить маски в общественных местах, а власти - распространять эти защитные средства среди малоимущих.

В мире Южная Америка Бразилия Пандемия коронавируса COVID-19

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