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07.07.2020 14:31
Рубрика: Культура

Учреждения культуры потеряли более 22 млрд рублей из-за пандемии

Текст: Наталья Лебедева

В Министерстве культуры РФ подсчитали, сколько денег недополучили учреждения культуры из-за пандемии коронавируса. Сумма оказалось внушительная - более 22 миллиардов рублей.

Фото: iStock
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"Мы провели мониторинг выпадающих доходов региональных учреждений, и это очень значительная сумма - более 22 миллиардов рублей. И не обеспечено на сегодняшний день финансированием, как подтверждают нам регионы, более 10 миллиардов", - сообщила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

По ее словам, об этой проблеме уже знают в Министерстве финансов и Министерстве экономического развития. А Минкультуры, со своей стороны, продолжит развивать грантовую поддержку регионов и сокращать эту статью расходов ведомство не намерено.

Так, уже объявлено о 20 ежегодных грантах, которые смогут получить любительские творческие коллективы. Помимо этого, были завершены работы по капитальному ремонту детских театров в Саранске, Мурманске, Новосибирске, Новоуральске, Чебоксарах и Ульяновске. На помощь в восстановлении сможет рассчитывать и Владимирский академический театр драмы, где произошел крупный пожар.

Министр культуры РФ Ольга Любимова также отметила, что уже готов план возвращения учреждений культуры к обычной жизни.

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"Сегодня во всех регионах утверждены поэтапные планы мероприятий по восстановлению штатного режима работы учреждений культуры. В 38 регионах постепенно возобновляется деятельность музеев и библиотек, в 14 регионах - театрально-концертная деятельность в части репетиционной работы и концертов на открытых площадках. Работа кинотеатров возобновлена в Севастополе и Сахалинской области, кинопоказ на открытых площадках осуществляется в Кемеровской и Московской областях", - приводит слова министра ТАСС.

Культура Правительство Минкультуры Пандемия коронавируса COVID-19

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