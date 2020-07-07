Улицы и метро в Софии затопило из-за ливней

В понедельник вечером столицу Болгарии Софию накрыли сильные ливни с градом. В результате стихии оказались затопленными улицы, подземные переходы, туннели и станции метро.

Как передает телеканал bTV, городскому и частному имуществу непогодой нанесен серьезный ущерб. За минувшую ночь в чрезвычайные службы поступило более 700 сигналов.

Из своих берегов вышла Перловская река, поток воды потянул за собой автомобили. Центральные станции метро фактически превратились в бассейны. Резкие порывы ветра срывали с деревьев крупные ветки. Целые кварталы остались без электричества.

К настоящему времени ситуация стабилизировалась. Движение поездов и наземного транспорта восстановлено.