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07.07.2020 18:40
Рубрика: Экономика

В "Аэрофлоте" объяснили отказ в вывозе животных из Шанхая

Текст: Евгений Гайва

Компания "Аэрофлот" отказалась принять на вывозной рейс из Шанхая в Москву несколько десятков животных, так как перевозка создавала угрозу их жизни, здоровью пассажиров и имела признаки контрабанды. Об этом сообщил журналистам официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Он отметил, что авиакомпания провела собственное расследование инцидента и выяснила, что была очевидной попытка массовой контрабандной перевозки через границу животных с привлечением пассажиров вывозного рейса. На рейс пришли 39 пассажиров с 71 животным в клетках, приводит слова Демина ТАСС.

6 июля пассажир этого рейса сообщила, что авиакомпания отказалась принять к перевозке ее питомца. В Instagram она рассказала, что пытались с мужем вывезти собаку, им отказали в посадке с животными и предложили либо оставить собак в аэропорту, либо сдать билеты.

В "Аэрофлоте" указали, что на самолете Boeing 777 можно перевезти только восемь клеток с животными в багажном отсеке и еще 12 в салоне самолета. В итоге на рейс Шанхай - Москва приняли шесть переносных клеток на верхнюю палубу и еще восемь клеток в грузовой отсек. Прочие клетки с животными пассажиры оставили в зоне регистрации. Затем животных забрали местные жители.

По словам Демина, авиакомпании ничего не известно об истинных организаторах этой перевозки. Однако за несколько дней до рейса в социальных сетях появились многочисленные обращения к пассажирам этого рейса от разных лиц с предложением принять к перевозке в Москву животных на условиях оплаты транспортных и других расходов, отметил он.

Экономика Транспорт Авиатранспорт В мире Восточная Азия Китай Компании Авиация "Аэрофлот"

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