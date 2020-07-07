Игрок клуба по американскому футболу "Канзас-Сити Чифс" Патрик Махоумс подписал со своей командой новый контракт, который стал рекордным в истории спорта.

За десять лет спортсмен получит 503 миллиона долларов. Правда, новое соглашение начнет действовать только с 2022 года. А пока рекордом владеет бейсболист из команды "Лос-Анджелес Энджелс" Майкл Траут. В 2019 году он заключил со своим клубом 12-летний контракт на 430 млн долларов.

В свои 24 года Махоумс достиг невероятных результатов. Он был признан самым ценным игроком сезона 2017/2018. А в сезоне 2019/2020 при его непосредственном участии "Канзас-Сити" впервые за 50 лет завоевал чемпионский титул в Национальной футбольной лиге (НФЛ). Махоумс стал самым молодым квотербеком (позиция, по степени влияния сравнимая с разыгрывающим в баскетболе. - Прим. "РГ") в истории НФЛ, признанным MVP финальной игры.