В Атланте из-за протестов введен режим ЧС

В американском городе Атланта (штат Джорджия) введен режим ЧС. Такое решение приняли местные власти из-за непрекращающихся беспорядков. В минувшие выходные в результате стрельбы пострадали не менее 30 человек, пятеро погибли.

"Беззаконие в столице нашего штата должно быть прекращено, необходимо установить порядок. Безопасность наших граждан имеет для нас первостепенное значение", - заявил губернатор Джорджии Брайан Кемп. Он отметил, что для установления порядка будут привлечены по меньшей мере тысяча бойцов Нацгвардии.

Напомним, протесты, вызванные смертью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, начались в США в конце мая.