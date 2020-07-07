Новости

В Москве санитар морга получил ножевое ранение 13:04
Видео: байкер чудом спасся от столкновения с грузовиком 13:00
Бой Емельяненко - Исмаилов пройдет при зрителях в Сочи 12:56
Посол ЕС: Разрешат ли россиянам въезд в ЕС, станет известно в середине июля 12:55
В Испании ограничили вход на пляжи 12:50
Песков: Задержание Сафронова не связано с его журналистской деятельностью 12:49
Названы комментаторы матча "Спартак" - "Локомотив" 12:48
Американские горки: опубликован отчет о продажах новых авто в России 12:47
В Москве горит склад с автомобилями 12:41
В аэропорту Симферополя опровергли экстренную посадку самолета 12:41
В Эфиопии более 166 человек погибли в результате беспорядков 12:39
"Российская креативная неделя" соберет в Москве представителей регионов 12:39
В России открылись 545 детских лагерей 12:35
В Саратове обнаружена свалка химикатов 12:30
В Коми глава стройфирмы получил два года условно за липовые акты 12:25
Инвалидам упростят получение средств реабилитации 12:18
Фото: какой будет Цири в продолжении "Ведьмака" 12:18
Мир фантастических образов стал подарком ко дню рождения Шагала в Витебске 12:17
В Коми директор строительной фирмы растратил 30 млн рублей 12:10
В пещере под Сочи ученые обнаружили редчайшего моллюска 12:03
Кроссовер Toyota Corolla Cross: названа дата премьеры 12:03
РФ направит почти 160 млн рублей на помощь Казахстану в борьбе с COVID-19 11:55
"Урал Опера Балет" откроет российской публике оперу "Любовь издалека" 11:54
Китай запретил продажу кур на рынках 11:52
Нацпарк "Шушенский бор" под Красноярском затопило грунтовыми водами 11:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
07.07.2020 12:39
Рубрика: В мире

В Эфиопии более 166 человек погибли в результате беспорядков

Текст: Юрий Чернов

В Эфиопии прошла серия арестов после захлестнувшей страну волны протестов, унесшей жизни по крайней мере 166 человек, включая 11 полицейских. Напомним, что уличные протесты, возникшие во многих регионах Эфиопии, были спровоцированы убийством популярного в стране певца Хачалу Хундессы. В результате демонстрации переросли в межэтнические столкновения с большим количеством жертв.

В ходе беспорядков в Штутгарте пострадали 19 полицейских

Полиция, уточняет France24, сообщила, что по горячим следам было задержано более 35 участников беспорядков, которых подозревают в совершении убийств. Но уже в начале этой недели силы правопорядка задержали шесть высокопоставленных членов оппозиционной партии, представляющей эфиопский народ Оромо, которому посвящал свое творчество убитый Хундесса.

Правоохранителям удалось в целом навести порядок в столице Аддис-Абебе, но в разных городах страны ситуация продолжает оставаться напряженной. По сообщениям местных СМИ, от 200 до 2,3 тысячи человек были задержаны. Согласно заявлениям представителей властей, большое количество жертв явилось следствием как межэтнических стычек, так и результатом применения летального оружия силами правопорядка.

В мире Африка Эфиопия

Главное сегодня

В Госдуму внесен проект о дополнительных выплатах пенсионерам
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Правительство не поддержало законопроект о штрафах за езду без пропуска
ЦИК обсудит возможность голосования в сентябре в течение 2-3 дней
Финансист объяснил устойчивость экономики России во время пандемии
"Автономная зона" в центре Сиэтла перешла под контроль властей США
Устоит ли на Аляске памятник правителю Русской Америки