В Эфиопии более 166 человек погибли в результате беспорядков

В Эфиопии прошла серия арестов после захлестнувшей страну волны протестов, унесшей жизни по крайней мере 166 человек, включая 11 полицейских. Напомним, что уличные протесты, возникшие во многих регионах Эфиопии, были спровоцированы убийством популярного в стране певца Хачалу Хундессы. В результате демонстрации переросли в межэтнические столкновения с большим количеством жертв.

Полиция, уточняет France24, сообщила, что по горячим следам было задержано более 35 участников беспорядков, которых подозревают в совершении убийств. Но уже в начале этой недели силы правопорядка задержали шесть высокопоставленных членов оппозиционной партии, представляющей эфиопский народ Оромо, которому посвящал свое творчество убитый Хундесса.

Правоохранителям удалось в целом навести порядок в столице Аддис-Абебе, но в разных городах страны ситуация продолжает оставаться напряженной. По сообщениям местных СМИ, от 200 до 2,3 тысячи человек были задержаны. Согласно заявлениям представителей властей, большое количество жертв явилось следствием как межэтнических стычек, так и результатом применения летального оружия силами правопорядка.