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07.07.2020 20:25
Рубрика: В мире

Германия вернет призыв?

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(8201)
В Германии заговорили о возвращении всеобщей воинской повинности, отмененной в 2011 году. Идея, с которой выступила уполномоченная бундестага по делам военнослужащих Ева Хегль, спровоцировала бурную дискуссию. Депутат из правящей коалиции заговорила об этом на фоне роста правого экстремизма в рядах вооруженных сил ФРГ, из-за чего пришлось расформировать целую роту элитного спецназа.

Сторонники обязательного призыва считают, что с ним армия станет ближе к народу, как это задумывалось еще во времена канцлера Аденауэра, при котором он и был введен в 1957 году. Тогда же гражданам ФРГ предоставили возможность проходить альтернативную гражданскую службу. Последние девять лет участие в ней остается сугубо добровольным.

Фото: istock
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При этом контрактники все чаще оказываются в центре громких скандалов. То в элитных казармах найдут тайник с "трофеями" времен Третьего рейха и свастикой на стенах, то военная контрразведка раскроет "заговор сержантов", готовивших убийства видных политиков, то правоохранители задержат бойца специального подразделения, устроившего вечеринку в неонацистском стиле. По мнению экспертов, радикализация личного состава бундесвера происходит из-за того, что он слишком закрылся от общества.

Кроме того, армия страдает от острой нехватки кадров. Дошло до того, что минобороны ФРГ запустило агитацию о прелестях армейских будней в школах и даже в детских садах, за что получило изрядную порцию критики от правозащитников. Теперь же министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила о новой акции под называнием "Твой год для Германии". Как пишет Die Welt, юноши и девушки по желанию смогут за полгода получить базовую военную подготовку, а потом продолжить обучение или пройти службу в качестве военнослужащих запаса по месту жительства. Оппозиция подозревает, что тем самым правительство хочет "подобраться к возвращению всеобщего призыва с заднего хода".

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