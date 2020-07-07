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07.07.2020 12:31
Рубрика: Власть

В Госдуму внесен проект о дополнительных выплатах пенсионерам

Текст: Татьяна Замахина
"Справедливая Россия" во главе с лидером Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет. К поправкам приложено отрицательное заключение кабмина.

Сейчас лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами первой группы, устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.

Фото: GettyImages
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Депутаты предлагают снизить планку на пять лет.

- Настоящий проект федерального закона будет способствовать повышению уровня жизни граждан, достигших 75 лет, снижению социальной напряженности за счет установления повышенных гарантий для указанной группы граждан, - говорится в пояснительной записке.

Вступление в силу настоящего проекта федерального закона предполагается задним числом - с 1 января 2020 года.

Авторы также привели информацию о допрасходах в случае принятия поправок. Они сослались на сведения, поступившие из Минтруда. Дополнительные расходы федерального бюджета в связи составят в 2021 году - 181,2 миллиарда рублей, в 2022 году - 208,3 млрд рублей, в 2023 году - 256,8 млрд рублей.

Источником финансирования предлагается сделать увеличившиеся доходы федерального бюджета вследствие улучшения внутриэкономической ситуации.

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Кабмин проект не поддержал. Там отметили, что надбавки именно гражданам старше 80 лет связаны "с более существенной утратой такими лицами трудоспособности и их нуждаемостью в постоянном постороннем уходе".

Пояснительная записка к законопроекту не содержит достаточных обоснований необходимости предлагаемых изменений, заявили в правительстве.

Кроме того, предлагаемые законопроектом изменения приведут к дополнительным расходам, которые бюджетом не предусмотрены.

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