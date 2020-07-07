В Госдуму внесен проект о дополнительных выплатах пенсионерам

Сейчас лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами первой группы, устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.

Депутаты предлагают снизить планку на пять лет.

- Настоящий проект федерального закона будет способствовать повышению уровня жизни граждан, достигших 75 лет, снижению социальной напряженности за счет установления повышенных гарантий для указанной группы граждан, - говорится в пояснительной записке.

Вступление в силу настоящего проекта федерального закона предполагается задним числом - с 1 января 2020 года.

Авторы также привели информацию о допрасходах в случае принятия поправок. Они сослались на сведения, поступившие из Минтруда. Дополнительные расходы федерального бюджета в связи составят в 2021 году - 181,2 миллиарда рублей, в 2022 году - 208,3 млрд рублей, в 2023 году - 256,8 млрд рублей.

Источником финансирования предлагается сделать увеличившиеся доходы федерального бюджета вследствие улучшения внутриэкономической ситуации.

Кабмин проект не поддержал. Там отметили, что надбавки именно гражданам старше 80 лет связаны "с более существенной утратой такими лицами трудоспособности и их нуждаемостью в постоянном постороннем уходе".

Пояснительная записка к законопроекту не содержит достаточных обоснований необходимости предлагаемых изменений, заявили в правительстве.

Кроме того, предлагаемые законопроектом изменения приведут к дополнительным расходам, которые бюджетом не предусмотрены.