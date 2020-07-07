В Японии с ностальгией вспоминают о советской кухне

В японских книжных магазинах огромное количество всевозможной литературы - детективы, комиксы манга, дорогие и увесистые каталоги произведений искусства, романы классиков, словари и учебники. С уверенностью можно сказать, что японцы - читающая нация. Особенностью жителей островного государства является их неравнодушное отношение к еде. Причем не только к изыскам традиционной японской кухни, но и к всевозможным блюдам зарубежных стран. Удивительно, но даже здесь - на Востоке - некоторые с тоской вспоминают о советском прошлом, точнее, о столовых и других заведениях общепита социалистических стран. Там, как полагают некоторые из японцев, довольно вкусно кормили.

На днях на прилавке одного из популярных в Токио книжных магазинов я с удивлением обнаружил книгу под названием "Столовая. Bar mleczny. Konsumgaststatte". В сборнике представлено более шестидесяти рецептов блюд, которые пользовались большой популярностью в Советском Союзе, Польше, ГДР и Чехословакии. В книге подробно описаны способы приготовления борща, ухи, окрошки, холодника, пельменей, солянки, пирожков, салата оливье, плова и даже оладьев. Нашлась страничка и для такого деликатеса, как бутерброды с салом на черном хлебе. Составляющие этой незатейливой закуски - большая редкость в Японии.

Отдельно хочется сказать про иллюстрации, на которых представлены интерьеры, посуда, некоторые предметы быта того - советского - времени. К примеру, на одной из фотографий запечатлена кухня с обычным квадратным столом и четырьмя стульями, электроплитой, незамысловатой мойкой и несколькими примитивными навесными шкафчиками. Хорошо знакомая картина для тех, кто родился и вырос в СССР. На другом снимке виднеется купе поезда. Рядом с окном расположен стол с белой скатертью. Книга от начала и до конца пропитана ностальгией и любовью к советскому прошлому, что так нетипично для Японии. Ближе к окончанию произведения читатели найдут образцы советского фарфора. Умиляет детская посуда с добрыми рисунками из русских народных сказок и советских мультфильмов. Правда, очень сурово смотрятся расположившиеся рядом потертые, все в царапинах, ложки и вилки.

Путешествие по советской столовой завершается сладкими десертами - мороженым в стаканчике, пломбиром в брикете, шоколадными конфетами с изображением медвежат на фантиках, квасом и красными автоматами с газировкой. Все это наводит на мысль, что составители книги знают толк не только в русской жизни, возможно, даже разбираются в загадочной русской душе. Есть там и полезная информация для путешественников. Отдельным блоком приводятся адреса некоторых мест в Москве, Хабаровске, Владивостоке, Киеве, Харькове, Берлине, Дрездене, Праге и Кракове, где можно отведать блюда из социалистического прошлого.

Кстати, русская кухня пользуется определенным успехом в Стране восходящего солнца. В Токио и других крупных городах японского архипелага работают хорошие рестораны с приятной атмосферой, где накормят сытным борщом с хлебом и нальют "сто грамм". Часто в таких заведениях работают выходцы из стран бывшего СССР. Как-то мне посчастливилось отужинать в одном русском ресторанчике в портовом городе Кобэ. Обстановка там была немного странная. В небольшом зале на стене висела балалайка, по соседству была картина с изображением храма Василия Блаженного, на полках стояли матрешки и Чебурашка. Хотя готовили там отменно.

Когда речь заходит о русской кухне, японец, как правило, сразу вспоминает борщ, бефстроганов и пирожки. Пожалуй, эти блюда есть в каждом русском ресторане на территории островного государства. Кроме того, в таких местах гарантированно можно будет отведать голубцы, пельмени и шашлык. Вам обязательно предложат выпить русской водки или грузинского вина. И практически всегда нальют горячий черный чай с вареньем.