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07.07.2020 12:12
Рубрика: В мире

В Испании коронавирусом переболели 10 процентов медиков

Текст: Юрий Когалов
В Испании коронавирусом переболели порядка 53 тысяч медиков, что составляет около 10 процентов от их общего числа. Как отмечается в исследовании, проведенном несколькими институтами для министерства здравоохранения, из-за специфики своей работы врачи оказались наиболее уязвимы перед инфекцией.
Фото: Carlos Castro/Europa Press via AP Фото: Carlos Castro/Europa Press via AP
Фото: Carlos Castro/Europa Press via AP

Официальная статистика говорит о 250 тысячах выявленных случаях. Однако эксперты полагают, что 90 процентов случаев не были выявлены системой здравоохранения Испании, а это значит, что реальное число переболевших испанцев может составлять свыше 2,5 миллиона человек (около 5 процентов населения). Если же брать только подтвержденные случаи, то медработники составят четверть всех выявленных случаев.

Фото: CESAR MANSO / AFP
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Впрочем, высокий процент COVID-19 отмечен и среди других профессий, представители которых не прекращали свою работу в период карантина. Так, в среде социальных работников (в домах престарелых, например) он составил 7,9 процента, среди полицейских и пожарных - 6,3 процента.

Исследование, результаты которого были представлены публике, ведется уже несколько месяцев. Специалисты изучают, какой процент населения имеет антитела к коронавирусу. Речь идет об иммуноглобулинах IgG и IgM. Наличие первых свидетельствуют о том, что человек был инфицирован, но в настоящее время уже вылечился. Вторые появляются в организме на 6-7 день после проявления симптомов, они вырабатываются первыми в ответ на вирус.

По данным экспертов, основанных на обследовании десятков тысяч людей их разных частей страны, на данный момент антитела выработали 5,2 процента испанцев. А это значит, что 95 процентов населения все еще уязвимо перед вирусом, говорит директора Института здоровья Карлоса III Ракель Йотти. По словам эпидемиологов, для того, чтобы население приобрело иммунитет, необходимо, чтобы антитела к вирусу имели как минимум 60 процентов жителей страны.

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Впрочем, отсутствие антител не означает, что эти люди не защищены от коронавируса, отмечает директор Национального центра эпидемиологии Марина Поллан. Болезнь еще недостаточно изучена, а люди могут иметь к ней иммунитет на клеточном уровне. В пользу этой теории говорит то, что иногда результаты тестирования свидетельствуют о том, что человек был инфицирован, вылечился, но антител в его организме не обнаружено.

В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

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