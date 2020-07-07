В Испании ограничили вход на пляжи

В Испании начался сезон отпусков, и уже первые июльские выходные были отмечены огромным количеством людей, решивших провести время у моря. В некоторых местах их оказалось так много, что власти были вынуждены ограничить вход на пляжи. На побережье Андалусии на юге Испании к таким кардинальным мерам пришлось прибегнуть в нескольких десятках мест.

Дело в том, что в настоящее время в целях сокращения рисков заражения коронавирусом в Испании действуют правила, требующие соблюдения дистанции в 1,5 метра между людьми. В связи с этим театры, музеи, рестораны вынуждены ограничивать число посетителей. Это же правило распространяется и на пляжи. Лимит определяют местные власти, но в среднем граница установлен на уровне 70-75 процентов от максимальной вместимости.

На 55 пляжах Андалусии в эти выходные эта отметка была превышена, и полицейским пришлось перегородить входы, выставив знаки "свободных мест нет". Впрочем, эта была временная мера, и уже через несколько часов проход снова был открыт.

Аналогичные меры предприняли власти в других уголках Испании: в Галисии, Каталонии, Стране басков. Для жителей Гипускоа даже разработали приложение-"светофор", который в реальном времени отражает занятость каждого пляжа. Красный цвет говорит о том, что свободных мест там не осталось. А в Сан-Себастьяне работу пляжей определяют по графику приливов и отливов. При высокой воде в некоторых местах на берегу остается так мало места, что выход на пляж просто закрывают.

Отметим, что побережье Испании занимает около 8 тысяч километров. На этом пространстве расположено порядка 3 тысяч пляжей, почти 600 из них отмечены "голубым флагом".