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07.07.2020 13:57
Рубрика: В мире

В Италии прибывающих из стран с высоким риском заражения обяжут делать мазок

Текст: Нива Миракян ("Российская газета", Рим)
Власти итальянской области Лацио обеспокоены ростом заражений, импортированных из-за рубежа связи с этим они начали работу над постановлением, ужесточающим правила въезда для лиц, приезжающих из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Только за последние несколько дней в столичном аэропорту Фьюмичино были выявлены 20 инфицированных граждан Бангладеш, прибывших из Дакки. Ситуация усугубляется главным образом тем, что в большинстве случаев обязательный 14-дневный карантин, установленный для граждан, прибывающих из неевропейских стран, зачастую не соблюдается, а порой становится и вовсе контрпродуктивным.

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Как правило, вновь прибывший изолируется в квартире, в которой живут не только его ближайшие родственники, но и многочисленные соотечественники. Все эти люди фактически неоправданно подвергают себя риску заражения. Нередко также дает сбои механизм передачи информации: полицейские, занимающиеся проверкой документов в аэропорту, далеко не всегда своевременно информируют медицинские службы о прибытии граждан из стран, в которых на данном этапе наблюдается интенсивная циркуляция вируса.

Для того, чтобы разорвать эту опасную цепочку и сделать систему контроля более эффективной, руководство области Лацио намеревается разработать принципиально новую схему. Ожидается, что в ближайшее время всех тех, кто прилетает в аэропорт Фьюмичино из вышеупомянутых регионов либо транзитом из любой другой страны Шенгенской зоны, обяжут сделать мазок на коронавирус прямо в аэропорту. Поскольку для получения результата требуется не менее 24 часов, на это время данные лица будут размещены в гостиницах рядом с аэропортом или в других учреждениях, которые уже использовались для карантина в недавнем прошлом. В случае если результат теста окажется отрицательным, пассажиру будет позволено продолжить путешествие, но при этом его все равно обяжут сообщать о всех передвижениях и месте проживания. Если же у гостя будет обнаружен вирус, его принудительно отправят в больницу либо в учреждение, где он будет находиться в изоляции до тех пор, пока результат мазка не окажется отрицательным.

Губернатор региона Лацио Никола Дзингаретти рассчитывает заручиться поддержкой правительства в кратчайшие сроки для скорейшего воплощения этой инициативы в жизнь.

В мире Европа Италия Пандемия коронавируса COVID-19

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