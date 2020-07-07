В Киото две гейши-ученицы заболели коронавирусом

В Киото, древней японской столице и центре традиционной культуры гейш, две гейши-ученицы ("майко" по-японски) оказались инфицированы коронавирусом. Об этом сообщила киотоская ассоциация развлекательного района Гион.

В связи с этим были закрыты ряд чайных домов и других заведений, которые недавно посещали заболевшие ученицы.

Источник заражения девушек неизвестен, но предполагается. что они были инфицированы еще в июне. Однако симптомы оказались незначительными, поэтому их вскоре выписали из больницы. В настоящий момент на вирус проверяют порядка двадцати человек, которые контактировали с майко.

В развлекательном районе Гион, где находятся самые старые и известные чайные дома, где работают гейши, в настоящее время введены усиленные меры безопасности. Сокращены часы работы заведений, а гейши в ходе мероприятий должны носить маски и защитные щитки.