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07.07.2020 09:35
Рубрика: В мире

В Киргизии от пневмонии скончался экс-спикер парламента

Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)

В Киргизии от пневмонии скончался экс-спикер парламента Чыныбай Турсунбеков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По официальной информации политик поступил в больницу 5 июля 2020 года. У него была диагностирована двусторонняя пневмония. При этом тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Фото: Пресс-служба правительства КР
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После оказания экстренной помощи и подключения к аппарату искусственной вентиляции легких врачи отмечали некоторую положительную динамику в состоянии здоровья пациента.

Однако вечером 6 июня 2020 года, несмотря на принимаемые меры, его самочувствие резко ухудшилось. Около полуночи по бишкекскому времени наступила смерть.

Напомним Чыныбай Турсунбеков занимал пост спикера парламента Киргизии с апреля 2016 по октябрь 2017 годы. После отставки с должности продолжал оставаться депутатом.

Пресс-служба парламента КР также сообщила о заболевании коронавирусной инфекцией еще некоторых законодателей.

Сейчас в Киргизии ситуация с распространением пневмонии и коронавирусной инфекции остается крайне сложной. Всего по республике зарегистрировано свыше восьми тысяч случаев, ощущается острая нехватка медицинского персонала и препаратов.

Для оказания помощи в республику прибыла группа российских врачей. Также в Бишкек, где положение критическое, направляются специалисты из других регионов. В столице страны министерство чрезвычайных ситуаций дополнительно развернуло 200 койко-мест в дневных стационарных пунктах.

Проведение выборов в городские и сельские советы Киргизии отложено

Вчера президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков провел заседание Совета безопасности, где были рассмотрены возможность закрытия транспортного сообщения между регионами, принятие мер к владельцам аптек, в которых было отмечено необоснованное завышение цен на медицинские препараты, а также приоритетное приобретение достаточного количества медицинского оборудования и лекарств, необходимых для лечения граждан, заразившихся коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией.

Вопрос введения режима чрезвычайного положения на территории всей республики не рассматривался. Глава государства напомнил, что санитарно-эпидемиологические, карантинные ограничения, введенные руководителями на местах, обязательны для исполнения всеми гражданами и субъектами экономики.

В мире экс-СССР Киргизия Пандемия коронавируса COVID-19

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